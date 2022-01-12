Политикам пора сменить курс в гонке за власть

Всегда найдутся "деятели" спекулирующие на "больных" темах общества. Как политики могут объединить нацию, а не способствовать расколу рассказал, нардеп Дмитрий Шпенов.
"Выборы и смена власти – это важнейший принцип демократии. Выборы не раскалывают страну. Страну раскалывают отдельные политики, которые в борьбе за власть спекулируют чувствительными для общества темами. В первую очередь, это темы языка и религии.
Часто именно политическое вмешательство в эти вопросы провоцирует напряжение и рост противоречий в этих вопросах. Спекуляция на разъединяющих общество темах не несет ничего хорошего ни отдельным группам населения, ни стране в целом. Нам нужна дискуссия другого уровня. Это дискуссия о развитии страны, отдельных регионов как части большого целого. Это та дискуссия, которая способна обозначить объединяющие нацию цели".
Часто именно политическое вмешательство в эти вопросы провоцирует напряжение и рост противоречий в этих вопросах. Спекуляция на разъединяющих общество темах не несет ничего хорошего ни отдельным группам населения, ни стране в целом. Нам нужна дискуссия другого уровня. Это дискуссия о развитии страны, отдельных регионов как части большого целого. Это та дискуссия, которая способна обозначить объединяющие нацию цели".
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