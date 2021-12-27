Политический сезон может обострить ситуацию на Донбассе

Так считает военный эксперт Олег Жданов.

«Я даже могу сказать, когда они (российские войска на Донбассе – ред.) перемирие нарушат. Это может быть в сентябре, как в 1939 году, когда началась Вторая мировая война. Сейчас оккупационные войска очень интенсивно проводят оборудование позиций в серой зоне. Мы там посматриваем из-за угла, нам же запрещено вести разведку, вот мы знаем, что это сейчас происходит», – сказал Олег Жданов.