Политический сезон может обострить ситуацию на Донбассе
19:21 25 Август Киев, Украина
Первое успешное перемирие
начало действовать 27 июля. Тем не менее вражеская сторона не прекращает активные действия по обустройству своих позиций, это может быть подготовкой к началу политического сезона в Украине.
Так считает военный эксперт Олег Жданов.
«Я даже могу сказать, когда они (российские войска на Донбассе – ред.) перемирие нарушат. Это может быть в сентябре, как в 1939 году, когда началась Вторая мировая война. Сейчас оккупационные войска очень интенсивно проводят оборудование позиций в серой зоне. Мы там посматриваем из-за угла, нам же запрещено вести разведку, вот мы знаем, что это сейчас происходит», – сказал Олег Жданов.
Он отметил, что вероятность такого сценария возможна в сентябре из-за того, что начинается политический сезон.
«А теперь представьте, что в этой серой зоне появляется подразделение, переодетое в украинскую форму, и атакует с позиции, а там вдруг оказываются, например, журналисты Первого канала. Естественно, начинается полномасштабный обстрел и наступление. Это классика войны», – прокомментировал военный эксперт.
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