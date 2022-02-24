Политическая импотенция действующей власти

О том, что крупная группировка российских войск стоит на нашем пороге, западные спецслужбы сообщали уже давно. Об этом прямо говорил даже Байден, называя в качестве даты неминуемого вторжения 16 февраля 2022 года. Что сделал Зеленский? Перевел спецслужбы на особый режим? Может подготовил население? Принял еще какие-то специальные меры?

Нет. Он объявил праздник и заставил людей бегать с флагами и орать песни. Праздновать и петь оказалось не к месту и не ко времени. Все руководство беспокоится за территориальную целостность, а мне интересно, кто-то переживает за людей? Мы уже сейчас гарантировано потеряли 4 млн граждан Украины, еще более усложнив ситуацию с демографией.

Первое, что сделал наш президент после признания «республик», начал обзванивать глав западных держав, очевидно с просьбами о помощи или для получения инструкций, а народ Украины все ждал и ждал обращения. «Никому ничего не отдадим», услышали мы от Зеленского, когда в Донецке и Луганске гремели салюты и развевались российские флаги.

Мы полностью положились на наших западных партнеров, которые по факту, кроме санкций против РФ ни на что не сподобились. Ну Байден еще помолился за нас, предварительно эвакуировав посольство уже из Львова, куда оно было перенесено из Киева, в Польшу, вместе с американскими военнослужащими, которые свернулись еще быстрее, ведь им не пришлось жечь документы и уничтожать жесткие диски.

Чего стоят боррелевские твиты о том, что российские элиты лишились шопинга в Милане? А мне, как обывателю, не интересно куда тратят деньги вороватые чинуши соседа, расскажите про свои счета и особенно спрятанные в офшорах!

Даже меры против “Северного потока-2” ударят больнее по странам, которые не получат газ, чем по верхушке Газпрома. Относительно продолжения транзита через Украину, которого мы так добивались, уже можно утверждать, что скорее всего его тоже не будет. В стране военное положение. Да и Путин уже говорил, что инфраструктура газопровода дряхлая и не экологичная.

От санкций по Северному потоку – 2 выиграют только США, и, наверное Польша, инфраструктуру которой давно подготовили к приему СПГ из Америки. Есть мнение, что из-за высоких цен на газ в прошлом году, Газпром уже оправдал все вложенные в строительство газопровода деньги, чего не скажешь о Германии, которая также немало вложила в проект и была вынуждена закупать газ по 2000 за тысячу кубометров.

Также у США появится надежный рычаг давления на партнеров по НАТО в смысле оправдания увеличения членских взносов, а также необходимости закупать у США больше вооружения.

Про развитие экономики теперь можно забыть. По заявлениям Зеленского, отток инвестиций уже составил 12,5 миллиардов долларов и увеличивается на 2-3 млрд ежемесячно. Нашу страну остервенело пичкают кредитами на покупку барахла, у кого что залежалось, кто вагонов старых подкинет, кто перепродаст вооружение, навязанное ранее в рамках сотрудничества по НАТО, теперь у нас есть даже ледокол!! Интересно как он нам поможет в сложившихся обстоятельствах? И как отдавать кредиты, которые с нас непременно будут требовать?

Немало вреда принесла речь Зеленского на мюнхенской конференции, в частности, его намеки на возврат к ядерному статусу. За это зацепились в Кремле и получили еще один аргумент, ведь спасение мира от «грязной украинской атомной бомбы» - звучит мощно.