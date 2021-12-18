По словам Дениса Монастырского, министра внутренних дел Украины, полицейским удалось предотвратить заказное убийство министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Группа лиц, под предводительством гражданина США, замышляла убить украинского чиновника из-за его профессиональной деятельности.

Как сообщил Монастырский, в августе 2021 года в полицию поступил сигнал, что женщина ищет киллера, чтобы убить Лещенко. Правоохранители свели ее с сотрудником МВД, который представился наемным убийцей. С тех пор было открыто уголовное производство, а действия и разговоры фиксировались.

В ходе проведения оперативной работы выяснилось, что основным заказчиком является не женщина, а гражданин США. 17 ноября “киллер” и заказчик встретились для передачи задатка в размере 20 тыс. долларов. После этого, полиция задержала заказчика и остальную группу злоумышленников.

Убить Лещенко американец хотел из-за того, что еще в 2018 году, тогда еще не занимавшего пост министра украинец, занял 150 тыс. долларов у американского гражданина и так и не вернул. Благодаря случайности, полиции удалось предотвратить это преступление. Однако, если бы не информация, поступившая правоохранителям, по-видимому, случайно, последствия могли бы оказаться более трагичными.

Прошлое настоящих украинских политиков и чиновников преследует их. Это также свидетельствует о том, что теперешний министр Лещенко, ранее занимавшийся бизнесом, вряд ли оставил его и до сих пор продолжает это делать, что также является незаконным.