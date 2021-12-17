16:50 31 Март Киев, Украина

За последнее десятилетие Россия превратилась в полицейское государство. Власть кремля выстроила такую «законодательную базу», которая позволяет схватить, держать в полицейских участках, приговаривать к арестов и штрафов людей любой форме публичного выражения мнения. За скандирование лозунгов. За демонстрацию плакатов. За надпись на футболке или на сумке. За любой предмет в руках, который ситуативно ассоциируется с любой общественной проблемой. По воздушный шарик или ленту определенного цвета. Обычной зонтик, на примере раскрытия зонтиков в поддержку телеканала "Дождь".



В конце концов, эта «законодательная база» позволяет задерживать и осуждать людей просто за факт их физического присутствия в определенное время в определенном месте. Даже без выкриков, плакатов, шариков и зонтиков. Просто за факт нахождения в районе возможного проведения «несанкционированной публичной акции». Людей задерживают за то, что они молча стоят на тротуаре. Потому что нынешняя кремлевская власть видит в их молчаливом стоянии форму публичного выражения их мыслей.



Были времена, когда еще были отдельные судьи, которые пытались толковать законы иначе. И не видели правонарушения в самом факте присутствия на несогласованной акции. Но это уже в прошлом. Таким судьям быстро объяснили, «кто в доме хозяин». И уже много лет нет ни одного судебного решения в пользу права гражданина молча стоять на тротуаре в районе предполагаемого проведения несогласованной акции.



Главная проблема заключается в том, что законодательство России, в отличие от законодательства правового государства, нацелено не на то, чтобы свести к минимуму проблемы, которые практически всегда создают митингующие другим гражданам в той или иной степени. Современное законодательство РФ нацелено на создание максимальных препятствий для публичного выражения гражданской позиции. Оно нацелено на то, чтобы заткнуть обществу рот.



По логике полицейского государства публичная демонстрация гражданами своей политической позиции является то глубоко ненормальное и может допускаться только по специальному разрешению, которое власть выдает или не выдает исключительно по своему усмотрению. Такое государство настаивает на своем полном праве запрещать людям публично выражать свою политическую позицию. Запрещать по своему собственному полицейско-государственный усмотрению.



Такая логика полицейского государства. Такова ее философия, лежащая в основе путинских законов. Логика нормального человека противоположная. По логике нормального человека, никто не может запретить ему публично выражать свою политическую позицию. Это его естественное и неотъемлемое право, закрепленное во всех международно-правовых хартиях и в 31-й статьи Конституции РФ. Обязанность государства - обеспечить ему условия для выражения его позиции и свести к минимуму помехи другим гражданам. Точка.



По логике нормального человека правда на стороне тех, кто выходит выражать свою гражданскую позицию, несмотря на полицейские дубинки, холодные автозаки, аресты и штрафы. А вот на стороне тех, кто их бьет, задерживает и сажает, нет ни грамма правды. Они - фашистские каратели и оккупанты. Они - абсолютное зло и служат абсолютному злу. Законы, презирают естественные права, не подлежат исполнению. Не только право, но и обязанность гражданина - не подчиняться им.



Эти две логики невозможно как-то соединить. Между ними невозможно найти компромисс. Ты или на одной стороне, или на другой. Фактическая отмена свободы собраний было одной из первых побед путинского режима над обществом. Общество сдало эту позицию почти без сопротивления при почти общей равнодушия. Вернуть себе свои права общество может только одним способом: массовой неповиновением антиправовым законам беззаконной власти. Поэтому, если общество хочет иметь свои права, придется еще не раз выходить на улицы вопреки запретам, розгам и арестам.