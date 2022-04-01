Показательная бравада РФ: все о нашумевшем ледоколе «Виктор Черномырдин»

13:37 06 ноября Киев, Украина

Качество и профессионализм в России не в почете, а вот показухи хоть отбавляй, это относится ко всему начиная с повседневной жизни россиян и заканчивая государственными заказами.

Пустить пыль в глаза, это всегда пожалуйста, вот и сейчас, российские СМИ уже вторые сутки пестрят заголовками о том, что был введен в строй самый большой в мире неатомный ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин».

Помпезность его ввода в строй, конечно, полностью заглушила правду – этот ледокол не только сдан с задержкой на 5 лет, но и представлял собой все это время благодатную почву для распила бюджетных средств. А это, в свою очередь, привело не только к тому, что на него было затрачено значительно больше “кровных” российских налогоплательщиков, но и к тому, что сам ледокол оказался, мягко говоря, немного дефективным.



Так, ледокол проекта 22600 стоимостью 7,95 млрд рублей, был заложен ООО «Балтийский завод — Судостроение» в 2012 году, с оглашением срока сдачи – 2015 год. Но, год спустя после строительства выяснилось, что проектная документация не соответствует техническим характеристикам ледокола, выливающимся в перегруз корабля на 2,5 тысячи тонн.





В итоге, строящийся ледокол не соответствовал по техническим параметрам осадки, что требовало изменений концепции корпуса судна. При этом за год строительства корпус судна был частично уже изготовлен и в изготовленную его часть вносить изменения не представлялось возможным. Поэтому, достижения требуемых технических характеристик попытались добиться на основе того, что уже имелось в наличии.

Уже доработанный ледокол спустили на воду лишь в 2016 году, с отсрочкой сдачи в строй на 2018-й и увеличением затрат на строительство до 11 млрд руб. Но, в ноябре 2018 года на ледоколе происходит взрыв и вспыхивает пожар, повредивший электропроводку и систему управления котлами. В результате, сроки сдачи ледокола вновь переносятся, а его строители успешно списывают 430 млн рублей – ущерб, причиненный судну пожаром. В октябре 2019 года ледокол наконец-то выходит на заводские ходовые испытания, выделенные на него бюджетные средства на тот момент уже суммарно превышают 12 млрд рублей.



В 2020 году на ледокол, получивший повреждение гребных винтов в ходе ЗХИ, было также дополнительно выделено 3,5 млрд рублей из бюджета Министерства транспорта РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.



Таким образом, пафосный и помпезный ввод в строй ледокола «Виктор Черномырдин» я бы, на месте граждан России, рассматривал не как повод для гордости, а как яркий пример факта деградации российской судостроительной промышленности, предназначенной, как блеклое подобие прошлого, не более, чем для распила бюджетных средств на весьма сомнительного качества проектах.



Военно-политический обозреватель Александр Коваленко