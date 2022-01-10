Пойдет ли Лукашенко на диалог с оппозицией

21:04 27 Август Киев, Украина

Президент Республики Беларусь согласен на диалог с оппозицией в лице студентов и трудовых коллективов, однако категорически отказался разговаривать с улицей.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что ситуацию в Беларуси в любом случае будет использовать Россия

«Это на самом деле очень неоднозначная ситуация. В любом случае она будет используется и будет использоваться Российской Федерацией. Относительно каких-то уступок по переговорам – это технологически правильно. И по большому счету, Лукашенко может согласиться на досрочные парламентские выборы, чтобы только остаться в должности», – сказал Бала.

По его мнению, во время переговоров ситуация может измениться, если они состоятся.



Эксперт добавил, что обе стороны могут использовать такую ситуацию в своих интересах.