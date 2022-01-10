Пойдет ли Лукашенко на диалог с оппозицией
21:04 27 Август Киев, Украина
Президент Республики Беларусь согласен на диалог
с оппозицией в лице студентов и трудовых коллективов, однако категорически отказался разговаривать с улицей.
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что ситуацию в Беларуси в любом случае будет использовать Россия
.
«Это на самом деле очень неоднозначная ситуация. В любом случае она будет используется и будет использоваться Российской Федерацией. Относительно каких-то уступок по переговорам – это технологически правильно. И по большому счету, Лукашенко может согласиться на досрочные парламентские выборы, чтобы только остаться в должности», – сказал Бала.
По его мнению, во время переговоров ситуация может измениться, если они состоятся.
Эксперт добавил, что обе стороны могут использовать такую ситуацию в своих интересах.
«С одной стороны, это заявление может быть связано с тем, чтобы втянуть своих оппонентов в переговоры и фактически не дать протестному движению создать своего лидера. В дальнейшем ситуация будет зависеть от того, насколько люди, которые протестуют, способны организовать первый этап этих переговоров и перехватить инициативу. С другой стороны – как Лукашенко сам будет использовать эту ситуацию, чтобы остаться у власти?» – прокомментировал Виталий Бала.
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