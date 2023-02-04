Похоронный бизнес в России процветает

11:32 04 февраля Киев, Украина

Более 120 тыс. российских боевиков погибли. Несмотря на то, что не все из них “вернулись” домой, для похоронных агентств в РФ и без того хватает работы.

Похоронная индустрия России переживает беспрецедентный рост, начавшийся во время пандемии коронавируса и продолжающийся с ходом событий в Украине. Параллельно вырос интерес к специальности танатопрактиков — мастеров по косметической подготовке покойных.

Один из представителей ритуальных услуг Дмитрий Евсиков рассказал следующее: “За 2022 год я провел несколько обучающих курсов для новичков. И если раньше набиралось от силы 3–4 желающих, то сейчас приходят по 18–25 человек. Чаще всего это сотрудники моргов. Многие, наоборот, бывшие визажисты, косметологи, парикмахеры. Впрочем, не стану утверждать, что это связано с боевыми действиями”.

Конечно, если бы Дмитрий стал утверждать, что это напрямую связано с боевыми действиями, что очевидно, то вскоре мог бы сам стать клиентом для ритуальных служб. Так в России вскоре Мордашев, Миллер, Усманов, Ротенберги могут уступить свои места в списке самых богатых людей в стране никому ранее не известным владельцам похоронных бюро. А такие как Евсиков будут давать мастер классы, вместо бьюти-блогеров. “Отрицательный рост” в России, постепенно перетекает в “отрицательную жизнь”.