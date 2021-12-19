ВОЗ выделяет несколько видов недостаточного питания, включая истощение, пониженную массу тела, дефицит питательных веществ. От голода и хронического недоедания в мире страдают 186 000 000 детей до пяти лет. Как это ни странно, но статистика говорит, что Россия - страна хронического недоедания. В современной России недоедает примерно 20% населения, среди них - значительная часть детей.

В издании «Экономическое развитие России» за февраль 2021 говорится: «Последние данные показывают, что в декабре 2020 г. покупки были ниже декабря 2012 г. более чем на 12%, что существенно ниже уровня 2019 (когда этот показатель составлял - 8 %). Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в 2020 г. не улучшилась по 2019 г. и проблемы с доступом к питанию обостряются.

Экономист Наталья Шагайда приводит следующие данные: «Есть не менее 20% граждан, расходы на продовольствие которых позволяют им купить только 66-78% от рационального набора (продуктов). Данные Росстата по обследованию в разрезе групп семей показывают, что в этих группах выше доля семей с детьми - многодетных и неполных. Даже в целом по группе таких семей видно, что они могут купить 72-82% от рационального набора.

По расчетам экономистов, для того, чтобы немного улучшить питание 10% самых бедных людей в России, нужно 1300000. Т. Еды и 150 млрд. Рублей, но при этом, в России объем потерь продуктов оценивается в 1600000. Т . Если где-то на складе например лежит тонна какого-то продукта, срок годности которого истекает через неделю, и уже понятно, что его продать не удастся, было бы логично отдать этот продукт на благотворительность. Почему сегодня этого не происходит? Да потому, что компаниям дешевле уничтожать пищу, чем отдавать на благотворительность. Казалось бы, достаточно освободить бизнес от НДС по таким операциям, и бедные смогут получить натуральную продовольственную помощь, и при этом бюджет ничего не потеряет. Но это предложение не снимает с государства нравственного долга тратить бюджетные средства на то, чтобы в стране не было тех, кто не получает полноценного питания.

Продовольственные программы в той или иной форме всегда присутствуют даже в развивающихся странах, не говоря уже о развитых. В США, опыт которых часто обсуждается, более 60% всего аграрного бюджета составляют различные программы продовольственной помощи - около 15 программ (крупнейшая - SNAP - продовольственная помощь населению с низкими доходами), другие программы нацелены на отдельные уязвимые группы (дети, пожилые, беременные , лица, проживающие в определенных районах (индейские резервации)). Охват SNAP - от 11% до 15% населения США в разные годы (оценка 2020 - 37800000. Человек в месяц); в целом, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, каждый четвертый житель страны в год пользуется хотя бы одной из программ. В среднем в США продовольственная помощь на друга нуждающегося составляет $ 126 в месяц (или 9,5 тыс. Руб.). Государство заботится о своих гражданах.

В России все «немного» не так ...

Группа «Фудшеринг Отдам даром пищу» появилась в сети «ВКонтакте» в конце 2015 года - ее создала петербурженка Саша Легкая. Идея была абсолютно европейская: бороться с чрезмерным потреблением и отучить людей выбрасывать продукты. В первые годы развития движения он мало чем отличался от европейского. Конечно, в России фудшеринг сразу приобрел более важное социальное значение, чем в той же Германии, но в целом к прошлой весной он оставался социокультурным феноменом крайне немногочисленного преимущественно молодежной среды. Сейчас в группе почти 67 000 участников, многие из них пришли на фудшеринг в последние месяцы, чтобы хоть что-то поесть.

Сайт «помощьпродуктами.рф» более приближен к реальности и появился уже в волну пандемии. Пишут пенсионеры, инвалиды, родители инвалидов, многодетные семьи. Но в основном - из потерянной работы. И если пенсионеры и инвалиды обращаются преимущественно из провинции, то работоспособные просят пищи чаще из Москвы, Подмосковья и Петербурга, откуда на сайт приходит больше половины всех просьб о помощи. Просят те же провинциалы, которые выехали от безнадежности в мегаполисы и застряли сейчас в столицах в съемном жилье, без работы и денег на проезд.

Ранее в разделе "Накормите" было 1-2 объявления в день, причем многие писали о том, что у них совсем нет еды, а говорили, что им не хватает на фрукты и овощи, хочется вкусного. А сейчас там появляются десятки объявлений в день, и люди действительно пишут, что им совершенно нечего есть. Сам характер объявлений очень изменился. С карантином все стало намного острее.

К сожалению, недоедания прямо сказывается на детях. По данным опубликованным Научным центром здоровья детей РАМН: «Современные дети в России не только отстают в росте, но и стали слабее по сравнению с поколением 1970-80 годов. Этому способствует и состояние экологии, и плохое питание, и качество питьевой воды. За последние 10-15 лет среднее рост российских детей сократился на 2 см, средний вес снизилась на 20%, сила кисти у мальчиков уменьшилась на 30%. В результате уже около 30% детей имеют ограничения в выборе профессии по медицинским показаниям. Более низкий рост современных детей объясняется и недостатком получаемого с питанием кальция. 45% детей в России страдают от дефицита кальция в ежедневном рационе. Из-за низкого потребления молочных продуктов у детей развиваются остеопороз, кариес, рахит, появляется высокий риск перелома костей, замедляется рост ».

Сейчас, в ситуации пандемической кризиса, проблема недоедания по всему миру только усугубляется. Это вполне понятно, когда речь идет о бедных странах, или развивающиеся страны. Но кремлевская власть постоянно говорит о такой «развитую и мощную» Россию! Не правда! А правдой является просьба о помощи от тысяч нормальных, образованных, трудолюбивых людей, оставшихся в конце второго путинского десятилетия не только без работы, но и без еды. От людей, которые не только не могут обеспечить своих детей полноценными благами «развитой страны», а даже не способны их банально покормить!

Вот уже века в России люди не питаются полноценно.

Голодание - это не физиологический для организма состояние, а огромный стрессор. Адаптационные возможности человеческого тела действительно большие, но не безграничны.