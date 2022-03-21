Подземные города в РФ

Недавно было замечено частое перемещение многочисленных государственных бортов оккупантов на восток своей страны из Москвы. Военные эксперты не исключают, что их перемещение связано с постройкой или прибытием в уже готовые подземные города, которые должны служить убежищем для элит на случай ядерной войны.

“Бункерный” на то и бункерный, что пока его армия перемалывается на полях битвы в Украине – прячется в своем привычном амплуа грызуна под землей. Еще в первые дни войны, он отдал приказ привести стратегические силы сдерживания, то есть ракеты с ядерными боеголовками, в повышенное боевое дежурство.

Несмотря на то, что Запад опасается нажатия “кнопки” старческим пальцем, этого не должно произойти, даже в случае отдачи такого приказа. Существует сложнейшая и относительно долгая процедура по запуску ядерного оружия. Она состоит из передачи кодов доступа по цепочки до пультов управления. А с учетом того, что в стране распространяется антипутинские настроения, в том числе среди высшего военного руководства, такая процедура вряд ли реализуется.

Поэтому, многочисленные государственный авиарейсы на восток страны, были, скорее всего, санкционированы с целью “разбавить” одинокое пребывание в бункере “плешивого карлика”.