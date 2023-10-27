17:40 25 октября Киев, Украина

В РФ планируется разрешить подросткам от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. Вероятно, его примут достаточно быстро, так как Россия катастрофически нуждается в рабочей силе. Кроме того, законопроект якобы не должен будет обязывать несовершеннолетних идти работать в обязательном порядке, а значит в Госдуме не станут поднимать “этические вопросы”.

В то же время, на деле, вероятно, окажется так, что каждое учебное заведение обяжут выделять несколько детей для работы. Возможно, это будет что-то наподобие вахты или смены. Возможно, подростков из школ не станут привлекать, а сфокусируют внимание на студентах коледжей и других профильных заведений, куда поступают после девяти классов. Однако так или иначе, в случае принятия закона, на производства начнут “добровольно-принудительно” отправлять работать детей, так как дефицит в некоторых отраслях доходит до 70% кадров.