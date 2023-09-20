Подготовка россиян к выборам

06:54 08 сентября Киев, Украина

Осенью лосось в российских магазинах подешевеет на 10-25 %. В будущем, обещают в Кремле, также планируется снизить стоимость горбуши, кижуча и филе минтая. Изменения в цене, якобы связаны с реализацией проекта «Камчатская рыба», в рамках которого ретейлеры будут закупать лосось напрямую у рыбаков и продавать его с минимальной наценкой.

К слову, совсем недавно в сеть попало видео, где женщина с Приморского края жаловалась на то, что не может позволить купить себе рыбы и по ее словам, это единственное что ее беспокоило. Действительно странно, что в приморских городах, где рыболовный промысел является основой экономики, население не может позволить купить себе рыбу. С другой стороны, это же Россия, поэтому удивляться не приходится.

Впрочем, понижение цен на лосося, а возможно и на другую морскую живность, это не более чем пиар-компания правительства. Путин уж очень сильно хочет, чтобы нарисованные цифры на выборах максимально соответствовали действительности. Но, как и водится в РФ, после проведения голосования цены не только вернутся к прежним показателям, но и превысят их, ведь ворам же надо как-то компенсировать убытки.