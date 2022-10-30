20:55 30 октября Киев, Украина

В Германии суд признал виновным местного жителя, 62-летнего мужчину, который ездил по Гамбургу с наклейкой в виде буквы Z на заднем стекле автомобиля. Он не отрицал, что наклеил символ, ставший аналогом фашистской свастики, еще в марте. Суд оштрафовал зомбированного кремлевской пропагандой на 4 тыс. евро.

Стоит отметить, что мужчина еще легко отделался, ведь в ряде федеральных земель Германии ввели уголовную ответственность за использования символа Z, в качестве поддержки войны в Украине.

Похоже, цивилизованный мир начал понимать, какую опасность несут в себе россияне. Кроме осуждения, теперь вводится реальная ответственность за поддержку войны. Не исключено, что в ближайшем будущем меры будут только усиливаться, так как рашизм опасен и если не предпринять конкретных решений, рано или поздно, он станет новой “чумой”, как это происходило во времена нацистской Германии.