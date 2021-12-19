Поддельные удостоверения ОБСЕ и заграничные привилегии: в Киеве задержали мошенников

В ходе спецоперации, в столице Украины были задержаны мошенники, которые продавали фальшивые удостоверения, так называемой “международной дипломатической миссии ОБСЕ”. По данным национальной полиции Украины, группа мошенников предлагала приобрести фальшивые удостоверения несуществующей организации, но максимально похожей на ОБСЕ за 1,5 тыс. евро. По словам правонарушителей, документы давали право их обладателям пересекать границу без карантинных ограничений, а через год после зачисления в несуществующую организацию, получить дипломатический паспорт, бесплатное медицинское лечение за границей и еще много других привилегий.

Для своей работы, мошенники создали сайт максимально похожий на действующую организацию ОБСЕ, изготовили печати и штампы, подделали удостоверения полиции и других правоохранительных органов. На самом деле, людей приобретавших фальшивые документы, злоумышленники регистрировали в свои общественные организации.

По данному эпизоду уже возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Не исключено, что преступная группировка действовала под патронатом разведки РФ, с целью незаконного привлечения граждан Украины в свои подпольные организации без их ведома.