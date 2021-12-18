Почему затягивалось подписание закона об игорном бизнесе

20:44 11 Август Киев, Украина

На вопрос, почему закон об игорном бизнесе подписан только сегодня и правильное ли решение принял Владимир Зеленский , ответил эксперт в сфере права и политических технологий Михаил Дяденко.



"Никаких подводных камней в том, что закон подписан только 11 августа, нет.



Президент уложился в отведенные Конституцией сроки, в которые он должен или подписать закон - или вернуть в парламент со своими предложениями.



Безусловно, закон, который подается на подпись, подлежит юридической экспертизе. Свои выводы дает Кабмин, правовое управление Офиса президента. Так что мы видим не задержку, а - нормальный рабочий процесс.





Президент подписал данный закон, поскольку это была его последовательная позиция - навести порядок в данной сфере. Мы помним, сколько у нас на каждом углу было различных МАФов и других сооружений, в которых незаконно проводились азартные игры. Они были доступны лицам с невысоким уровнем дохода, а также несовершеннолетним. Помним, как президент Зеленский призвал навести порядок, дал соответствующее распоряжение. Помним, как президент Зеленский призвал навести порядок, дал соответствующее распоряжение.



Решение перевести этот бизнес в цивилизованное русло было обоснованным. Теперь игорные автоматы, казино будут находиться в дорогих гостиницах. Туда не каждый сможет попасть. Охрана не будет пускать людей, которые не соответствуют определенному дресс-коду. Такого, как было раньше, чтобы люди с невысоким уровнем дохода проигрывали в автоматах деньги каждый день, проигрывали все свои доходы, больше не будет.





Подписав закон об игорном бизнесе, президент взял на себя политическую ответственность. Уверен, все мы через какое-то время убедимся, что это было правильное решение. Интересно, что самыми большими критиками законопроекта выступали ОПЗЖ и "Батькивщина". При этом именно при премьерстве Юлии Тимошенко нелегальный игорный бизнес расцветал буйным цветом. И только трагедия в Днепропетровске, где случился пожар в зале игровых автоматов и погибли люди, привела к тому, что Тимошенко вынуждена была пойти на закрытие этого бизнеса - популистский шаг перед выборами. Интересно, что самыми большими критиками законопроекта выступали ОПЗЖ и "Батькивщина". При этом именно при премьерстве Юлии Тимошенко нелегальный игорный бизнес расцветал буйным цветом. И только трагедия в Днепропетровске, где случился пожар в зале игровых автоматов и погибли люди, привела к тому, что Тимошенко вынуждена была пойти на закрытие этого бизнеса - популистский шаг перед выборами.



Хоть понятно, что со временем этот бизнес просто перешел в криминальное теневое русло. И фактически не прекратил свою деятельность.



Теперь всё будет иначе".