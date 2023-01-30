Почему западные танки лучше российских

20:19 29 января Киев, Украина

Проблема советской/российской техники заключается в том, что к ней всегда относились как и к людям – расходный материал. “Главное количество, а не качество” – лозунг красной армии. Закидывание противника трупами перекочевало из СССР в современную Россию. Поэтому, тяжелая техника в РФ, это минимум комфорта, брони, электроники, но “чтобы больше, чем у противника”.

В тоже время на Западе, со Времен Холодной войны, армейская архитектура выстраивалась с акцентом на оборону. Никто никогда не стремился к силовому захвату “красной” страны. Кроме того, никакая экономика цивилизованных государств, не могла потратить то количество денег, что тратил СССР на создание военной техники, ведь тогда, народам этих стран пришлось бы голодать. Поэтому, европейские страны всегда делали упор на качество и ценили, в первую очередь, людей, так как именно люди управляют техникой, а не наоборот. Отсюда – высококвалифицированные специалисты, способные одним танком уничтожать с большого расстояния несколько советско-российских.

В итоге, получив западные танки, ВСУ значительно превзойдут по качеству армия агрессора на поле боя. Более того, тяжелая бронетехника станет заключительным звеном в создании аналога батальонов западного образца, которые включают в себя артиллерию, разведывательные БПЛА, высокоточные, мобильные РСЗО, маневренную мотопехоту и танки, способные уничтожать вражескую бронетехнику с расстояния, до которого танки агрессора не могут достреливать. Такая тактика значительно сокращает потери в ходе наступательных и оборонительных действий.