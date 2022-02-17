Почему вырос уровень фальсификата 

19:14 24 Сентябрь Киев, Украина

Как обстоят дела с правами потребителей, во время карантина , в Украине и насколько они отличаются от других стран.

Своими мыслями по этому поводу поделился исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.



"Если посмотреть на Западную Европу, мы видим, что те же потребители кредитных услуг, которые взяли ипотеку или какой-то другой кредит, получили рассрочку на время карантина. Беспроцентную. Там всё делается для потребителя, чтобы он не испортил свою кредитную историю и остался клиентом банка.



В Украине такого, к сожалению, нет. Чаще всего, если человек по каким-то причинам не может платить, в лучшем случае ему предлагают реструктуризацию. Но от процентов его никто не освобождает.





Отдельная история - отмена плановых проверок на время карантина. В Европе, возможно, это привело бы к улучшению бизнес-климата. Но в Украине мы получили обратный эффект. Люди, которые занимаются фальсификацией, массово стали выпускать на рынок Украины подделанные продукты. Масло, сгущенка, сыры и так далее… Всё это связано с тем, что контроль, который и так был слабым, вовсе отменили.

На этом фоне особенно тревожно выглядят ходящие с марта слухи, что власть намерена расформировать Госпродпотребслужбу. Мол, появится новый орган. Какой-то… При этом официальной позиции Кабмина по этому поводу как не было, так и нет. Похоже, в какой-то момент нас просто поставят перед фактом.



Увы, но права потребителей, человек, его здоровье – точно не в приоритете у нашей власти. Потребителя выгодно обмануть, обхитрить, забрать деньги. Но решать его проблемы никто не собирается.



Власти постоянно заняты предвыборными и поствыборными играми, Госпродпотребслужба в полумертвом состоянии, кибер-полиция и себя-то не может защитить (вспомним вчерашний взлом), что уж говорить о нас. Между тем, кибер-преступность с начала корона-кризиса выросла в разы. Мошенники взламывают соцети, выманивают деньги под видом родных, знакомых, друзей… Проблем у потребителей – масса, но у правительства, похоже, нет понимания, как их решать. Или нет желания это делать".