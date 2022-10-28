Почему война в Украине не остановила коррупцию в российской армии

14:31 27 октября Киев, Украина

Нередко необходимое снаряжение приходится покупать родственникам мобилизованных, о чем они сами рассказывают в социальных сетях. В некоторых случаях новобранцам приходится довольствоваться советскими запасами.



"Бушлат старый. Его уже по приезде дали. Обычные штаны, все это как положено. Плащ-палатка советская. Вещмешок. Шапка хрен знает какого года. Какой? 1982 год", – рассказывает один из новобранцев из Пензы в своем видео.



Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хвастается у себя в телеграм-канале тем, что доставил для так называемой народной милиции "ДНР" зимнюю амуницию. По словам Рогозина, это форма, утепленная обувь, термобелье, вязаные шапки, перчатки. Тем временем в ВСУ пытаются разобраться еще с весенне-летней коллекцией российских военных: "Как на витрине. Вторая армия мира. Берцы на скотче".



Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с разбором российской каски. Под чехлом обнаруживается старая советская каска, местами покрытая ржавчиной. В перехваченных разговорах россиян речь идет о том, что сами они используют любую возможность, чтобы разжиться украинской амуницией: "Мы одетые во все хохляцкое. Когда занимаем их позиции, или кто с трупов снимает. На мне наколенники, поджопники – все мародерское". Не лучше обстоят дела в российской армии с бронежилетами.



Мобилизованные из Краснодарского края, которые уже оказались в Украине, по-прежнему сидят практически без всего необходимого обмундирования: "Нам дали калаши и штык-ножи. И, ребята, копошитесь как хотите. Никакой информации нет, командования нет. Сидим как на иголках, потому что не знаем, где свои, а где чужие. Ни раций, ни патронов – ничего нет".



В Петербурге получил распространение список, озаглавленный "Минимальный набор для убытия в военную командировку". Близкие мобилизованных пишут, что его выдают в военкоматах. В памятке 29 вещей. Среди них два рюкзака, камуфляж, швейцарский нож, фонарь, телефон и бронежилет. Стоимость такого набора может составлять около 200 тысяч рублей ($3252). Однако необходимой амуниции давно нет в продаже.

На официальном портале "Объясняем.РФ" еще в начале октября сообщали, что компенсация затрат на покупку амуниции не предусмотрена.



О коррупции в армии рф рассказал Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International в россии.