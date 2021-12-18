Почему в Украине постоянно поднимают «языковой вопрос»

Политический аналитик Максим Маньковский высказал мнение касательно рассмотрения Конституционным судом Украины «языкового вопроса» и объяснил почему болезненный языковой вопрос снова и снова поднимают в Украине:
"Я родился в русскоязычной семье и поэтому мне очень легко давать оценку и выражать мнения по этому вопросу. За свои пятьдесят лет я никогда не чувствовал дискомфорта, или притеснений по поводу того, что я говорю дома или с родственниками на русском. При этом я выучил украинский язык, свободно общаюсь и горжусь этим.
Когда у политиков в нашей стране заканчиваются идеи, как поднять рейтинг своих партий, они вновь и вновь поднимают вопрос государственного языка. Конечно, играть на тонких струнах поколения, которое условно можно назвать "рождении в СССР", которое до сих пор ностальгирует за хлебом по 16 копеек и газированной водой с сиропом из общественных "граненых стаканов" по три копейки, гораздо проще, чем заниматься серьезными экономическими программами развития страны.
Поэтому меня не удивляет, что некоторые политики, представляющие пророссийские политические силы, которые финансируются из Кремля, вновь накануне местных выборов, пытаются поднимать этот вопрос.
Считаю, что языковая проблема в Украине, создана искусственно. Она разжигается силами, которые, сегодня пытаются оспорить и отменить действие закона, защищающего украинский язык, в Конституционном суде Украины, исключительно ради своих политических интересов.
Убежден, что кейс, который до сих пор поднимают на флаги в Украине отдельные политические силы, о том, что русский язык в нашем государстве должен быть вторым государственным или получить какие-то особые права, давно уже устарел – и не является актуальным.
Надеюсь, что КСУ своим решением, раз и навсегда прекратит любые инсинуации по этому вопросу".
"Я родился в русскоязычной семье и поэтому мне очень легко давать оценку и выражать мнения по этому вопросу. За свои пятьдесят лет я никогда не чувствовал дискомфорта, или притеснений по поводу того, что я говорю дома или с родственниками на русском. При этом я выучил украинский язык, свободно общаюсь и горжусь этим.
Когда у политиков в нашей стране заканчиваются идеи, как поднять рейтинг своих партий, они вновь и вновь поднимают вопрос государственного языка. Конечно, играть на тонких струнах поколения, которое условно можно назвать "рождении в СССР", которое до сих пор ностальгирует за хлебом по 16 копеек и газированной водой с сиропом из общественных "граненых стаканов" по три копейки, гораздо проще, чем заниматься серьезными экономическими программами развития страны.
Поэтому меня не удивляет, что некоторые политики, представляющие пророссийские политические силы, которые финансируются из Кремля, вновь накануне местных выборов, пытаются поднимать этот вопрос.
Считаю, что языковая проблема в Украине, создана искусственно. Она разжигается силами, которые, сегодня пытаются оспорить и отменить действие закона, защищающего украинский язык, в Конституционном суде Украины, исключительно ради своих политических интересов.
Убежден, что кейс, который до сих пор поднимают на флаги в Украине отдельные политические силы, о том, что русский язык в нашем государстве должен быть вторым государственным или получить какие-то особые права, давно уже устарел – и не является актуальным.
Надеюсь, что КСУ своим решением, раз и навсегда прекратит любые инсинуации по этому вопросу".
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