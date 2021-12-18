Почему “Укрзализныця” снижает тарифы на грузоперевозки 

23:45 13 Март Киев, Украина

С приходом нового правления в “Укрзализныце” начались серьезные изменения, которые работают не на сиюминутное извлечение прибыли, а на возврат утраченной доли на рынке, что, по мнению правления, должно привести к увеличению дохода и прибыли компании.

С этой же целью филиал UZ-Cargo "Укрзализныци" в рамках плана внедрения рыночных цен установил новые тарифы на перевозку грузов. Созданы условия, выгодные бизнесу. Прежде всего, клиенту предлагается платить не просто за использование вагона, а за услугу перевозки. Кроме того, стоимость использования вагонов снижена на 100 грн в сравнении с январем 2021 года.

В ответ на это, на действующее правление УЗ обрушился шквал критики. Однако, для профессионала преимущества принятой стратегии очевидны. И вот почему.

Как доля “УЗ” на рынке грузоперевозок сократилась до 19%

Грузоперевозки по железной дороге регулярно дорожали, так, на период с 2016 по 2019 год цены поднялись более чем на 60% от стоимости 2015 года. В частности, в 2016 и в 2017 году тарифы росли на 15% ежегодно, в 2018 году они поднялись еще на 8%, а в 2019 грузоперевозки стали дороже на 14,2%.

Результатом этой стратегии стало сокращение доли УЗ на рынке грузоперевозок. К моменту прихода в компанию Владимира Жмака она составляла 19% в области перевозки зерна. И это притом что “Укрзализныця”, по сути, является монополистом в области железнодорожных перевозок. Увеличение тарифов привело к тому, что частная тяга предложила более выгодные условия для предпринимателей.

“Приведу в пример наши зерновозы. Когда я только пришел в компанию, они предлагались рынку по 1136 грн в день. А рынок в это время оперировал ценой в 563 грн/день. Понятно, наши зерновозы простаивали, потому что по такой цене они никому не были нужны, а частные вагоны — пользовались спросом. И в результате доля УЗ, которую называют “монополистом”, на рынке вагонов опустилась до 19%”, - рассказывает в своем интервью Владимир Жмак.

Как же получилось так, что компания, владеющая подвижной тягой и инфраструктурой, установила цены выше тех, что предлагали частники, взявшие вагоны в аренду у той же самой “Укрзализныци” или купившие б/у вагоны. Кому было выгодно устанавливать заоблачные тарифы, отдавая гарантированный доход компании?

Всего за два месяца действия новой стратегии компании под руководством Владимира Жмака доля “Укрзализныци” на рынке увеличилась с 19 до 24%.

Новые тарифы “Укрзализныци” позволят получать прибыль

Глава правления УЗ рассказал, почему новый подход так активно критикуется, объяснил, в чем заключается новая стратегия и как с ее помощью компания в короткие сроки выйдет на прибыль. Прежде всего в корне меняется подход. “Укрзализныця” предлагает уже не просто вагоны, а комплексную услугу перевозки грузов.

“Мы не хотим оставаться вагонной компанией. Мы никому не предлагаем вагоны, мы предлагаем комплексную услугу по перевозке грузов. Кто недоволен подходом? Тот, кто в свое время накупил “по дешевке” старых вагонов, пользуясь тем, что они в соседних странах попали под ограничение по продлению сроков их эксплуатации. И, таким образом, создал на украинском рынке профицит вагонов. Помимо этого, на рынке было очень много вагонов “Укрзализныци”, которые были сданы в аренду разным экспедиторам по невыгодной для УЗ цене, при этом рынку грузоотправителей эти вагоны предлагались уже в разы дороже... Но мы снизили цену на простаивающие активы и начали получать доход. А рынок, который набрал этих вагонов у той же “Укрзализныци” несколько лет назад, и все это время сдавал их грузоотправителям с наценкой — абсолютно естественно остался не у дел. Вот вам и критика,” - рассказывает Жмак.

Теперь убытки “Укрзализныци”, оседавшие доходом в карманы владельцев частных организаций, сокращаются, а уже по итогу года планируется не только выйти из убытков, но и получить прибыль в 3,5 млрд грн.

“С первого дня работы в качестве главы правления я подчеркивал, что не собираюсь “воевать” с бизнесом, а покажу ему реальные выгоды от сотрудничества. УЗ — логистическая компания и предлагает рынку тарифы, по которым перевозит грузы. Сейчас мы предлагаем три варианта формирования тарифа маршрута, которые мы уже представили рынку. В каждом из них стоимость и условия перевозки грузов зависят от количества вагонов и расстояния. Обновленная услуга маршрутных поездов дает возможность нашим клиентам четко планировать оборот груза и скорость перевозки, что является необходимым условием для ускорения грузооборота. В апреле мы планируем предложить рынку единый логистический тариф, так как тариф на перевозку состоит из двух составляющих: регулируемых государством (это доступ на пути и тяга) и нерегулируемых (стоимость вагона)” - говорит Жмак.

Вот и получается, что снижение тарифов имеет чисто формальный характер. На самом же деле компания сможет получать более высокую цену и значительно увеличит количество клиентов, а следовательно, и перевозок.