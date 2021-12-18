Почему “Укрзализныця” снижает тарифы на грузоперевозки 

С приходом нового правления в “Укрзализныце” начались серьезные изменения, которые работают не на сиюминутное извлечение прибыли, а на возврат утраченной доли на рынке, что, по мнению правления, должно привести к увеличению дохода и прибыли компании.
С этой же целью филиал UZ-Cargo "Укрзализныци" в рамках плана внедрения рыночных цен установил новые тарифы на перевозку грузов. Созданы условия, выгодные бизнесу. Прежде всего, клиенту предлагается платить не просто за использование вагона, а за услугу перевозки. Кроме того, стоимость использования вагонов снижена на 100 грн в сравнении с январем 2021 года.
В ответ на это, на действующее правление УЗ обрушился шквал критики. Однако, для профессионала преимущества принятой стратегии очевидны. И вот почему.
Как доля “УЗ” на рынке грузоперевозок сократилась до 19%
Грузоперевозки по железной дороге регулярно дорожали, так, на период с 2016 по 2019 год цены поднялись более чем на 60% от стоимости 2015 года. В частности, в 2016 и в 2017 году тарифы росли на 15% ежегодно, в 2018 году они поднялись еще на 8%, а в 2019 грузоперевозки стали дороже на 14,2%.
Результатом этой стратегии стало сокращение доли УЗ на рынке грузоперевозок. К моменту прихода в компанию Владимира Жмака она составляла 19% в области перевозки зерна. И это притом что “Укрзализныця”, по сути, является монополистом в области железнодорожных перевозок. Увеличение тарифов привело к тому, что частная тяга предложила более выгодные условия для предпринимателей.
Как же получилось так, что компания, владеющая подвижной тягой и инфраструктурой, установила цены выше тех, что предлагали частники, взявшие вагоны в аренду у той же самой “Укрзализныци” или купившие б/у вагоны. Кому было выгодно устанавливать заоблачные тарифы, отдавая гарантированный доход компании?
Всего за два месяца действия новой стратегии компании под руководством Владимира Жмака доля “Укрзализныци” на рынке увеличилась с 19 до 24%.
Новые тарифы “Укрзализныци” позволят получать прибыль
Глава правления УЗ рассказал, почему новый подход так активно критикуется, объяснил, в чем заключается новая стратегия и как с ее помощью компания в короткие сроки выйдет на прибыль. Прежде всего в корне меняется подход. “Укрзализныця” предлагает уже не просто вагоны, а комплексную услугу перевозки грузов.
Теперь убытки “Укрзализныци”, оседавшие доходом в карманы владельцев частных организаций, сокращаются, а уже по итогу года планируется не только выйти из убытков, но и получить прибыль в 3,5 млрд грн.
Вот и получается, что снижение тарифов имеет чисто формальный характер. На самом же деле компания сможет получать более высокую цену и значительно увеличит количество клиентов, а следовательно, и перевозок.
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