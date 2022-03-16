Почему ученики младших классов вернутся к очной форме обучения

12:59 22 октября Киев, Украина

После окончания осенних каникул учащиеся младших классов вернутся к учебе в дневном формате, а старшеклассников ждет смешанная форма обучения — в зависимости от зоны карантина.

Эксперт в сфере образования Николай Скиба отметил, что украинская школа, как правило, не готова к дистанционному обучению, но очная форма только для начальных классов уменьшит риски для педагогов.

«Младшая школа от базовой достаточно сильно отличается — и психологически, и академически. И стоит учитывать, что младшим школьникам очень трудно дается дистанционное обучение , потому что они очень предметные. Поэтому обоснованно, почему младшие школьники вернутся к очным занятиям», - сказал Скиба.

По мнению эксперта, работа на уровне младшей школы уменьшит опасность для групп риска.

«Такое решение уменьшит и количество учеников. Это снизит нагрузку на часть педагогов. Поэтому в этом есть смысл. Кроме того, с младшими школьниками работает один учитель. Учителя начальных классов меньше находятся в зоне риска», — сказал он.

Николай Скиба добавил, что младшая школа может оставаться на дневной форме обучения при нынешней эпидемической ситуации.

«Практика дистанционного обучения в школах была наработана ситуативно и во многом зависела от конкретных педагогов. Поэтому школа как таковая не готова к дистанционному обучению. Хотя есть успешный мировой опыт. Например, в Великобритании, младшая школа Preschool, там она с 4-х лет, но дети уже считаются школьниками, — там есть платформа, сюжеты, помогает BBC. В Украине такого пока нет. Отдельные школы — да, но это не влияет на уровень украинского образования в кризисные времена», — пояснил эксперт.

Скиба добавил, что уровень педагогического мастерства учителей также поляризовался.