Почему ученики младших классов вернутся к очной форме обучения

После окончания осенних каникул учащиеся младших классов вернутся к учебе в дневном формате, а старшеклассников ждет смешанная форма обучения — в зависимости от зоны карантина.
Эксперт в сфере образования Николай Скиба
отметил, что украинская школа, как правило, не готова к дистанционному обучению, но очная форма только для начальных классов уменьшит риски для педагогов.
«Младшая школа от базовой достаточно сильно отличается — и психологически, и академически. И стоит учитывать, что младшим школьникам очень трудно дается дистанционное обучение, потому что они очень предметные. Поэтому обоснованно, почему младшие школьники вернутся к очным занятиям»,
- сказал Скиба.
По мнению эксперта, работа на уровне младшей школы уменьшит опасность для групп риска.
«Такое решение уменьшит и количество учеников. Это снизит нагрузку на часть педагогов. Поэтому в этом есть смысл. Кроме того, с младшими школьниками работает один учитель. Учителя начальных классов меньше находятся в зоне риска», — сказал он.
Николай Скиба добавил, что младшая школа может оставаться на дневной форме обучения при нынешней эпидемической ситуации.
«Практика дистанционного обучения в школах была наработана ситуативно и во многом зависела от конкретных педагогов. Поэтому школа как таковая не готова к дистанционному обучению. Хотя есть успешный мировой опыт. Например, в Великобритании, младшая школа Preschool, там она с 4-х лет, но дети уже считаются школьниками, — там есть платформа, сюжеты, помогает BBC. В Украине такого пока нет. Отдельные школы — да, но это не влияет на уровень украинского образования в кризисные времена», — пояснил эксперт.
Скиба добавил, что уровень педагогического мастерства учителей также поляризовался.
«Есть блестящие практики, но с другой стороны, если заглянуть в родительский чат или группу, мы увидим полный завал. Две разные картинки. Правда не то, что где-то посредине, она тяготеет от одного полюса к другому», — подытожил он.
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