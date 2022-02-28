Почему Россия не торопится оказывать помощь Армении

13:39 05 Октябрь Киев, Украина

В военном конфликте между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах явно видно стремление Кремля заполучить в роли "миротворца" военную базу поближе к ТАНАП-у и убрать Николо Пашиняна.

Так считает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.



Медленно, но уверенно Азербайджан берет реванш в Карабахе за 1994-й год. Та власть в Ереване, которая будет вынуждена этот самый реванш зафиксировать, мягко говоря, получит в результате этого «презрение и ненависть всего армянского народа».



Вероятность появления российских войск на территории Азербайджана пока стремиться к нулю. И Турция, и Азербайджан этого просто не допустят. И потому, пока собственно напрочь отвергают все поползновения Кремля «зондировать почву на предмет мира и посредничества».



Именно потому, кроме как «миротворчески завывать» в Кремле не идут на существенную и действенную помощь Еревану (втихаря, конечно, подкидывая кое-что и обнадеживая), пишет Машовец.



По сути, Путин уготовил карабахским армянам роль жертвенного агнца в своей большой игре на Южном Кавказе. Кремлю явно и категорически не нравится нынешняя власть в Ереване.



Машовец заключает, что у Николы Пашиняна сейчас остается только один выход – оставить весь этот мазохизм с Кремлем и сесть за стол переговоров с президентом Алиевым на предмет условий «вечного мира» на основе норм международного права. Иначе – все может закончиться исходом армян из Карабаха и тогда он точно не усидит в своем нынешнем кресле.



Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы “могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках минской группы ОБСЕ”.