Почему рашисты не дождались “пока Украина на них нападет”

За два месяца войны, Украина получила поддержку от многих стран мира. Это военная, экономическая, гуманитарная помощь. Миллионы беженцев могут рассчитывать на то, что получат убежище в ЕС, а также в других странах Запада. Лидеры многих государств соревнуются между собой, кто больше поможет Украине, а те, кто проявляет неопределенную позицию, рискуют закончить свою политическую карьеру раньше срока.

В тоже время, рашисты говорят, что “вынуждены были напасть первыми, так как украинцы готовились пойти войной через несколько дней после 24 февраля”. Несмотря на то, что агрессор является страной с ядерным оружием, и никто в здравом уме не стал бы нападать на такое государство, чтобы не спровоцировать ядерную войну, кроме того, рашисты могли бы получить всю ту же поддержку от Запада, если бы “Украина напала бы первой”.

Более того, то вооружение и системы защиты, о которых неустанно рассказывают пропагандисты с телеэкранов, должны были сдержать, по их словам, любое нападение, вплоть до пуска межконтинентальных гиперзвуковых ракет. Какой атаки тогда боялись рашисты? И почему с одной стороны они говорили о “слабости украинской армии”, а с другой опасались нападения Украины?

Ответ всем очевиден. Это всего лишь попытки оправдать свои действия, исключительно для внутренней, зомбированной аудитории. При этом, они не способны самостоятельно задать себе эти, на первый взгляд, банальные и базовые вопросы, чтобы вмиг опровергнуть “аргументацию” пропагандистов и политических деятелей Кремля.