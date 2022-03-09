Почему опрос Зеленского запланирован именно в день выборов

13:51 15 Октябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский объявил всеукраинский опрос 25 октября, этим он фактически в открытую показал свою поддержку провластной партии.

Так считает политолог Олег Саакян .

«У меня плохая новость для скептиков Владимира Зеленского: сколько бы ни считали избранную власть неразумными или непрофессиональными, тем не менее, эта ситуация показала, что в команде президента есть люди, которые мыслят стратегически. Оказалось, что подготовка к этой инициативе началась еще полгода назад, когда подавались изменения в закон о ЦИК. Когда вынырнуло впервые предложение о проведении опросов. Тогда все удивлялись - зачем это им, такого же никогда не было. Вот мы и увидели зачем », - сказал Саакян.

Политолог отметил, что таким образом власть получает контроль над информационным пространством.

«Второй момент - это развешенные баннеры партии «Слуга народа» со слоганом «Украина - это ты». Фактически, эти слоганы в начале, с точки зрения, политтехнологии было сложно понять и люди смеялись над их несовершенством и неэффективностью. Вот теперь понятна вся технология. Как и то, что это был финальный этап перед выводом «тяжелой артиллерии» в виде президента. Президент вступил в избирательную кампанию и начал агитацию за «слуг народа». Конечно, юридически это доказать невозможно, потому что он не призывал ни за кого голосовать, но несколько раз он фактически повторил слоган, и очевидно, с какой целью», - пояснил эксперт.

Саакян добавил, что благодаря этой технологии мобилизовать избирателя партии «Слуга народа» удастся непосредственно из Офиса президента.



Кроме того, это позволит вернуть избирателей партии власти, частично разочарованных, но оставшихся потенциально лояльными.

«Таким образом, сейчас они выиграли повестку дня. Эта кампания была очень пресной, хотя и конфликтной. На этом фоне такие действия Зеленского взорвали информационное пространство. Более того, озвучивание этих вопросов в течение недели создает возможность навязывать повестку дня, на которую реагируют и оппозиция, и эксперты, и СМИ, и другие игроки, объясняя все это, и рассказывая, зачем это делалось. Таким образом, Банковая будет контролировать информационное пространство накануне выборов», - сказал Саакян.

Эксперт подытожил, что такая ситуация также создаст риски для команды президента: этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в стране.