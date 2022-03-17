Почему нельзя останавливать жд-транспорт в Украине

Действия власти, нацеленные на борьбу с коронавирусом, периодически затрагивают жд-перевозки, останавливается железнодорожное сообщение, что может привести к негативным последствиям.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, рассказал к чему приведет полная остановка жд-транспорта.
"Перевозки пассажиров - это не только социальная функция. Для экономики это - перемещение трудовых ресурсов.
Сегодня большое количество людей работают на значительном расстоянии от места проживания - и ограничение железнодорожного движения ударит по ним в первую очередь.
Кроме того, диджитализация тех же социальных процессов в государстве еще не на столько развита, чтобы все функции выполнять онлайн. Людям для решения вопросов тех же социальных выплат также нужно зачастую посещать соответствующие организации.
На примере больших городов видно, что и неработающие граждане зачастую живут в отдалении от необходимых органов соцзащиты. Поэтому пригородные перевозки необходимы".
"Перевозки пассажиров - это не только социальная функция. Для экономики это - перемещение трудовых ресурсов.
Сегодня большое количество людей работают на значительном расстоянии от места проживания - и ограничение железнодорожного движения ударит по ним в первую очередь.
Кроме того, диджитализация тех же социальных процессов в государстве еще не на столько развита, чтобы все функции выполнять онлайн. Людям для решения вопросов тех же социальных выплат также нужно зачастую посещать соответствующие организации.
На примере больших городов видно, что и неработающие граждане зачастую живут в отдалении от необходимых органов соцзащиты. Поэтому пригородные перевозки необходимы".
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