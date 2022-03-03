Почему не все кандидаты подали предвыборные программы

15:36 08 Октябрь Киев, Украина

На законодательном уровне, кандидаты зарегистрированные в ЦИК , не обязаны подавать предвыборную программу.

Об этом рассказал политический эксперт Петр Охотин.

«Программы кандидатов, представляемых в ЦИК, имеют более формальный характер, чем реальный. Я помню программы, которые состояли из одного предложения, и по закону, это соответствовало требованиям. Сейчас программа должна содержать 4000 символов. Больше писать - нельзя, а меньше - пожалуйста. То есть, те программы, которые подаются ЦИК никогда не соответствуют программам, которые мы видим в эфирах, буклетах, рекламах», - сказал Охотин.

По его мнению, программы кандидатов, зарегистрированных в ЦИК, никогда не соответствуют реальным планам действия.

«Никакой юридической ответственности для кандидата за то, что он не выполняет своих предвыборных обещаний - нет. Обещание не является преступлением», - сказал Охотин.

Эксперт добавил, что избиратели должны критически оценивать все факторы, которые определяют предвыборную кампанию кандидата.