Почему не все кандидаты подали предвыборные программы

На законодательном уровне, кандидаты зарегистрированные в ЦИК
, не обязаны подавать предвыборную программу.
Об этом рассказал политический эксперт Петр Охотин.
«Программы кандидатов, представляемых в ЦИК, имеют более формальный характер, чем реальный. Я помню программы, которые состояли из одного предложения, и по закону, это соответствовало требованиям. Сейчас программа должна содержать 4000 символов. Больше писать - нельзя, а меньше - пожалуйста. То есть, те программы, которые подаются ЦИК никогда не соответствуют программам, которые мы видим в эфирах, буклетах, рекламах», - сказал Охотин.
По его мнению, программы кандидатов, зарегистрированных в ЦИК, никогда не соответствуют реальным планам действия.
«Никакой юридической ответственности для кандидата за то, что он не выполняет своих предвыборных обещаний - нет. Обещание не является преступлением», - сказал Охотин.
Эксперт добавил, что избиратели должны критически оценивать все факторы, которые определяют предвыборную кампанию кандидата.
«Этот вопрос относится к политической культуре избирателей, готовы ли они голосовать умом, готовы ли сами оказаться в заблуждении. Хотя на этих выборах многие из кандидатов начали создавать большие стратегии. Возможно, это отголосок президентских и парламентских выборов», - сказал эксперт.
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