Почему местные выборы могут перенести?

17:17 09 Июль Киев, Украина

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

По мнению, политического эксперта Евгении Колесниковой существует ряд факторов, которые могут поспособствовать переносу даты выборов.



"Всё, что касается местных выборов (их проведение или же сама возможность их перенести), прописано в Конституции Украины. Если обратить внимание на этот момент, без внешних манипуляций, мы видим несколько аспектов для переноса: военное или чрезвычайное положение. Когда мы берем четкие рамки, указанные в Конституции, то риски сорвать или перенести выборы достаточно низкие.





Уже есть кандидаты, которые уже работают с электоратом, что дает им право вполне легально получать голоса. В то же время, общаясь с представителями разных регионов, наблюдаю плачевный момент: в июле уже должны формироваться штабы, разрабатываться стратегия. Но, сегодня даже ведущие политические партии не представили своих кандидатов. И это дает повод задуматься о выборах в целом. Да и вообще избирательная система этого года будет скорее авантюрой, нежели каким-то просчитанным действием. Открытые списки усложняют сам процесс – как для избирателей, так и для комиссии. Да и вообще избирательная система этого года будет скорее авантюрой, нежели каким-то просчитанным действием. Открытые списки усложняют сам процесс – как для избирателей, так и для комиссии.



Что касается возможности переноса выборов и условий для этого. Главным фактором может стать новая волна пандемии, о которой говорят уже не первый день. Если будет запрет на сбор в определенном месте определенного количества человек, нужно будет менять сам механизм выборов. Ведь явка избирателей сократится в разы.



Еще один фактор – мы видим по последним соцопросам, что власть теряет свой электорат. И ей выгодно искать новую поддержку, для чего нужна отсрочка времени.



Поэтому не исключено, что в Верховной Раде ближе к осени будет стоять вопрос о переносе местных выборов на весну".