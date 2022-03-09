Почему количество стихийных бедствий растет, и что ждет Украину

В научном сообществе ураганы принято называть буквами латинского алфавита, которых всего 21. Каждая может использоваться только один раз в год. В этом году буквы для них закончились. Пришлось перейти уже на греческий алфавит. Последний раз с такой проблемой сталкивались в 2005 году, но увеличилось количество не только ураганов.
Чаще всего в мире сейчас люди страдают от штормов, землетрясений и наводнений.
Чаще всего в мире сейчас люди страдают от штормов, землетрясений и наводнений.
Генеральный секретарь ООН накануне сделал неутешительное предсказание для всего человечества. Антонио Гутерреш говорит, что этот век может оказаться для нас последним. И все из-за глобального потепления.
Эксперт по вопросам экологии Наталья Гозак поделилась своими опасениями относительно будущих катаклизмов, которых не избежать Украине.
От наводнений страдает 27% Украины, говорит екологиня Наталья Гозак. В этом веке в результате изменения климата, предусматривают: примерно 590 населенных пунктов на юге Украины будет полностью или частично затоплены в результате поднятия уровня моря.
К этому еще можно и нужно подготовиться: в запасе 80 лет. К каждому стихийного бедствия есть отдельный перечень необходимых мероприятий, чтобы опасность не переросла в катастрофу. Такие решения должно принимать государство. "Мы потратим в семь раз меньше средств, чем потом нам придется эти последствия ликвидировать", — говорит експертка.
Сейчас в мире тратят более двух триллионов долларов в ликвидации последствий стихийных бедствий. Их частота будет только расти. Этот факт нужно принять, говорит еколог. Ведь основная причина — это стремительное изменение климата.
От наводнений страдает 27% Украины, говорит екологиня Наталья Гозак. В этом веке в результате изменения климата, предусматривают: примерно 590 населенных пунктов на юге Украины будет полностью или частично затоплены в результате поднятия уровня моря.
К этому еще можно и нужно подготовиться: в запасе 80 лет. К каждому стихийного бедствия есть отдельный перечень необходимых мероприятий, чтобы опасность не переросла в катастрофу. Такие решения должно принимать государство. "Мы потратим в семь раз меньше средств, чем потом нам придется эти последствия ликвидировать", — говорит експертка.
Сейчас в мире тратят более двух триллионов долларов в ликвидации последствий стихийных бедствий. Их частота будет только расти. Этот факт нужно принять, говорит еколог. Ведь основная причина — это стремительное изменение климата.
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