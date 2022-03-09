Почему количество стихийных бедствий растет, и что ждет Украину

11:27 13 Октябрь Киев, Украина

В научном сообществе ураганы принято называть буквами латинского алфавита, которых всего 21. Каждая может использоваться только один раз в год. В этом году буквы для них закончились. Пришлось перейти уже на греческий алфавит. Последний раз с такой проблемой сталкивались в 2005 году, но увеличилось количество не только ураганов.



Чаще всего в мире сейчас люди страдают от штормов, землетрясений и наводнений.



Генеральный секретарь ООН накануне сделал неутешительное предсказание для всего человечества. Антонио Гутерреш говорит, что этот век может оказаться для нас последним. И все из-за глобального потепления.