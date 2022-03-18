Почему каждый третий ПЦР-тест дает ложный результат, объяснил Степанов

10:41 27 октября Киев, Украина

О том, что каждое третье ПЦР- тестирование ложно и именно клинические симптомы COVID-19 являются основным показателем для госпитализации, рассказал Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 октября.

Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили о рекордном количестве тестов на коронавирус. В Украине до конца ноября хотят выйти на 50 тысяч ПЦР-тестов в сутки, пояснили в ведомстве.