Почему каждый третий ПЦР-тест дает ложный результат, объяснил Степанов

О том, что каждое третье ПЦР- тестирование ложно и именно клинические симптомы COVID-19 являются основным показателем для госпитализации, рассказал Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 октября.
Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.
Напомним, что ранее в Минздраве заявили о рекордном количестве тестов на коронавирус. В Украине до конца ноября хотят выйти на 50 тысяч ПЦР-тестов в сутки, пояснили в ведомстве.
Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.
Напомним, что ранее в Минздраве заявили о рекордном количестве тестов на коронавирус. В Украине до конца ноября хотят выйти на 50 тысяч ПЦР-тестов в сутки, пояснили в ведомстве.
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