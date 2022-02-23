Почему инвесторы обходят Украину стороной

17:28 30 Сентябрь Киев, Украина

Основная проблема инвестиций в Украину, это нестабильность, она касается политической и налоговой сфер, а также коррупция и отсутствие нормально функционирующей судебной системы.

Так считает Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин.



"Чтобы инвестор уверенно приходил на какой-то рынок, важно чтобы там себя уверенно чувствовали связанные с ним банк, юридическая и страховая компании. Юрист готов работать там, где нет насквозь коррумпированных судов. Банк – где стабильные налогообложение и финансовая ситуация. А страховая компания готова страховать риски там, где правительство последовательно, где при смене политического режима не меняются общие правила игры.



У нас же в течение одного финансового года могут несколько раз поменять правила налогообложения. Сейчас правительство готово опять менять налоги. Причем даже парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выступает против этого. Правоохранителям уже облегчили доступ к банковской тайне, теперь хотят предоставить это право и налоговикам – исключительно по письменному запросу (а не через суд, как сейчас).



Идя в украинский суд, ты не знаешь, будет ли принято решение по закону, а не коррупционным образом смоделировано в пользу компании-конкурента.



Точек приложения инвестиций у нас достаточно много и потенциальная прибыль довольно высокая. Но то, что нет стабильности, предсказуемости, что мы меняем правила игры быстрее, чем инвестор готов к ним приспособиться – огромная и главная проблема".