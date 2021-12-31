08:22 27 Август Киев, Украина

Журналисты Москвы озадачены, почему их знаменитого коллегу, скандально известного журналиста Алексея Навального руководство России называет «пациент», «больной» или «гражданин РФ», а не по имени.



Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа, сказав лишь, что: