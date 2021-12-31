Почему Алексея Навального в Кремле называют «пациент», «больной» или просто «гражданин РФ»

Журналисты Москвы озадачены, почему их знаменитого коллегу, скандально известного журналиста Алексея Навального руководство России называет «пациент», «больной» или «гражданин РФ», а не по имени.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа, сказав лишь, что:
«Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем», — сказал представитель Кремля.
На уточняющий вопрос, будет ли пресс-секретарь продолжать так делать, он ответил, что это не меняет сути дела.
Песков добавил, что в Кремле терпеливо относятся к «различным поспешным формулировкам» об отравлении Навального, но категорически не согласны с ними. «Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?» — сказал представитель Кремля.
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