15:09 07 мая Киев, Украина

Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану.

Во время личного общения кафиры жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

За преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Помните это мракобесы!