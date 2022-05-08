Победобесие: российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны «парада» в разрушенном Мариуполе

Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану.
Во время личного общения кафиры жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.
71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.
За преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.
Помните это мракобесы!
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