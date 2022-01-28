По мнению Папы Римского, радость от еды и секса идет от Бога

Рассуждая о христианской морали, папа Римский Франциск удивил и шокировал многих верующих своим неожиданным высказыванием. Как пишет издание New York Post, понтифик признал удовольствия от еды и секса "божественными".
На такое откровенное высказывание папа Франциск пошел в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини. Мужчина работает над книгой под названием «Terra Futura», в которой он собирает громкие высказывания понтифика.
Со слов папы Римского, удовлетворение не является католическим или христианским - "оно просто божественное". Также понтифик отметил, что и наслаждение от секса или еды приходят от Бога.
Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".
В заключение папа отметил, что преувеличенная мораль верующих людей - это лишь неправильная трактовка христианского послания.
Ранее сообщалось, что папа Римский без маски рассказал о COVID-19.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии