По мнению Папы Римского, радость от еды и секса идет от Бога

14:20 12 Сентябрь Киев, Украина

Рассуждая о христианской морали, папа Римский Франциск удивил и шокировал многих верующих своим неожиданным высказыванием. Как пишет издание New York Post, понтифик признал удовольствия от еды и секса "божественными".

На такое откровенное высказывание папа Франциск пошел в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини. Мужчина работает над книгой под названием «Terra Futura», в которой он собирает громкие высказывания понтифика.

Со слов папы Римского, удовлетворение не является католическим или христианским - "оно просто божественное". Также понтифик отметил, что и наслаждение от секса или еды приходят от Бога.

Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".

В заключение папа отметил, что преувеличенная мораль верующих людей - это лишь неправильная трактовка христианского послания.

Ранее сообщалось, что папа Римский без маски рассказал о COVID-19.