Плюсы и минусы двойного гражданства в Украине

19:08 23 Сентябрь Киев, Украина

Правительство продолжает работу над законопроектом о двойном гражданстве, чтобы закон не сработал против Украины, его нужно вынести на более широкое обсуждение.

Так считает политолог Олег Лисный.

«Если на этот вопрос смотреть так, что за рубежом проживает много украинцев и являются гражданами Украины и им нужно дать возможность, чтобы они могли использовать свой опыт и на благо Украины, то в этом смысле положительный момент. С другой стороны – у нас война и мы близки к катастрофе. В частности, у нас на оккупированной территории массово раздают паспорта Российской Федерации. О Крыме я вообще молчу. Там тотальная принудительная паспортизация и это очень опасный момент», – сказал Лисный.

Он добавил, что эти люди смогут принимать полноценное участие в жизни государства.

«Люди, которые получили гражданство России, тоже. И тогда этот вопрос может быть опасным. Я все же склоняюсь к тому, что это дискуссионный вопрос и необходимо провести широкое общественное обсуждение», – уточнил он.

Лисный пояснил, что обсуждение такой инициативы должно пройти этапы согласования с обществом.

«Это план о намерениях. Его надо учесть, чтобы решение не шло вразрез с обществом», – отметил он.

По его словам, кроме проблем с Российской Федерацией, вопросы двойного гражданства будут иметь последствия и для других соседних стран – Румынии и Венгрии.