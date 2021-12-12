"Пленки Деркача" - удар по имиджу

15:06 10 Июль Киев, Украина

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров Петра Порошенко . На одной из них был записан диалог пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, на котором якобы раскрывалась причастность украинской разведки к организации диверсий на территории оккупированного Крыма, а на другой пленке зафиксирована дружеская беседа между Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным через два месяца после кровопролитных боев под Дебальцево.

Политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко высказал мнение, что записи вела украинская сторона, и сейчас встает вопрос, каким образом происходят подобные «сливы», однако имиджу политика-патриота Петра Порошенко нанесен удар, который повлечет последствия.

«Скорее всего, это реальный разговор, поскольку там есть эмоции. Эмоции смонтировать невозможно, а там цельные элементы диалога. Фразу или отдельные слова можно скомпоновать, а эмоцию – вряд ли. Но там нет начала разговора, он неполный. Возможно, записывали или в команде Порошенко, или спецслужбы», – отметил Фесенко.

По мнению политолога, слив переговоров Петра Порошенко с Владимиром Путиным будет иметь сильные последствия для политического имиджа пятого президента.



В то же время Фесенко обратил внимание, что в любом случае подобные записи работают в целом против государства.

«Есть риски, что могут появиться разговоры и Зеленского. С точки зрения государства, это, конечно, ненормально. Безусловно, для сторонников Петра Алексеевича это мощный удар, и они чисто психологически не верят этому и не воспринимают такую информацию, а для сторонников Порошенко, которые просто не любят Зеленского, – это повод задать себе вопрос: а стоит ли поддерживать именно Порошенко. Возможно, на роль лидера против Зеленского должен быть выбран другой. Это важно. Главное следствие этого слива – трещина в патриотическом имидже Порошенко», – подчеркнул политолог.

Также он отметил, что запись разговора осуществляла, вероятно, украинская сторона. «Я мало верю в версию операции Кремля, потому что во время этого телефонного разговора оба президента выглядят циничными политиками с двойными стандартами. На самом деле этот разговор не выгоден и Путину. Безусловно, Порошенко пострадал больше, поскольку у нас тема патриотизма более чувствительная, но все равно заметно, что в России это не комментируют. Если бы это была спецоперация Кремля, то российские СМИ об этом только бы и говорили. То, что писали наши, нет никаких сомнений. Если бы делали в Кремле записи нашего президента, то это полный ужас и полное отсутствие государства», – поделился мнением Фесенко.

Он добавил, что слив переговоров высших должностных лиц мог состояться в рамках сотрудничества Деркача с командой Трампа.