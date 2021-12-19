Платные камеры в СИЗО нарушают принципы Конституции
20:21 07 Август Киев, Украина
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- платные камеры в СИЗО, нарушают принципы Конституции, Конвенцию прав человека и не являются решением основной проблемы.
Так считает правозащитник Борис Захаров.
«Идея кажется дикой потому, что она нарушает принцип презумпции невиновности. То есть априори, если есть такие подарочные сертификаты, то это признак полицейского государства. Все люди воспринимаются, как потенциальные правонарушители. Этот подарочный сертификат надо вручать со словами Феликса Дзержинского: «То, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка». Это противоречит принципам права, в частности, Европейской Конвенции статьи 6 части 2 – презумпция невиновности в части права на справедливый суд. То есть все признаются потенциальными правонарушителями. Эти подарочные сертификаты выглядят отвратительно», – сказал Захаров.
Такие действия, по словам эксперта, можно объяснить имитацией реформ и репрессивной линии властей по «посадкам».
«Вообще эти VIP-камеры и подобное – дискриминация. Обеспеченные люди будут иметь преимущества перед законом. Есть принцип равенства всех перед законом, независимо от уровня доходов. А тут получается, что люди не равны по социальному статусу. Сейчас около 20 тысяч человек находятся в СИЗО – не могут же сделать 20 тысяч VIP-камер. Значит, это будет происходить выборочно, только для тех, кто может заплатить и кого примет решение ДКВС. Это противоречит принципу равенства всех перед законом. Это антиконституционно и противоречит международным соглашениям Украины», – пояснил Борис Захаров.
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