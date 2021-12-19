20:21 07 Август Киев, Украина

Услуга от Минюста - платные камеры в СИЗО, нарушают принципы Конституции, Конвенцию прав человека и не являются решением основной проблемы.

Так считает правозащитник Борис Захаров.

«Идея кажется дикой потому, что она нарушает принцип презумпции невиновности. То есть априори, если есть такие подарочные сертификаты, то это признак полицейского государства. Все люди воспринимаются, как потенциальные правонарушители. Этот подарочный сертификат надо вручать со словами Феликса Дзержинского: «То, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка». Это противоречит принципам права, в частности, Европейской Конвенции статьи 6 части 2 – презумпция невиновности в части права на справедливый суд. То есть все признаются потенциальными правонарушителями. Эти подарочные сертификаты выглядят отвратительно», – сказал Захаров.

Такие действия, по словам эксперта, можно объяснить имитацией реформ и репрессивной линии властей по «посадкам».