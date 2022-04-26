Платные дороги в Украине – реально ли?

20:11 26 ноября Киев, Украина

Недавно Министерство инфраструктуры Украины презентовало новую для нашей страны форму инвестиций в ремонт и строительство автодорог – государственно-частное партнерство. Что представляет собой ГЧП, и чем это обернется для рядовых украинских граждан, в частности автомобилистов? Давайте разберемся.

Итак, ГЧП – это форма привлечения инвесторов в дорожный сектор Украины. Иными словами, строить и ремонтировать дороги планируют не только за государственный счет, но и используя средства частных инвесторов.

Первая программа ГЧП предполагает выполнение около 25 проектов по реконструкции дорог общей длиной 4 тысячи километров. Предположительный объем инвестиций составит 8-10 млрд долларов. Программу поделили на три этапа, каждый из которых будет содержать определенное количество проектов. Первый этап, состоящий из 6 проектов, выступает в качестве экспериментального, чтоб понять, как будет проходить процесс поиска исполнителей, выполнения работ. Сроки реализации первого этапа программы ГЧП – 2021-2023 гг.

Предполагает ли привлечение частных инвесторов превращение отремонтированных дорог в платные?

Предположим, инвестор вложил свои деньги в ремонт участка дороги. Дорога стала идеальной и комфортной для езды. Он хочет получить от этого доход. Логичным было бы сделать этот участок дороги платным. Однако в условиях украинских реалий сделать это нельзя по нескольким причинам.

Во-первых, нельзя делать платными уже имеющиеся дороги, ведь налоги платились многие годы, а ездить приходилось по отвратительным дорогам. Автомобилисты вполне заслуживают того, чтоб пользоваться отремонтированными дорогами сейчас.

Во-вторых, платными можно делать только новые дороги, у которых будет альтернативная бесплатная дорога.

Все эти моменты вроде бы понимают в Министерстве инфраструктуры, поэтому уверяют, что ГЧП – это не про платные дороги, а про дороги в рассрочку. То есть сейчас инвестор вкладывает свои деньги в ремонт и строительство дорог, а потом в течение 20-25 лет получает оплату частями от государства. При этом частник обязан поддерживать эти участки дорог в надлежащем эксплуатационном состоянии, своевременно выполняя текущий ремонт в случае необходимости. Таким образом, инвестор будет получать определенную прибыль за счет налогов, которые автомобилисты платят государству.

Справятся ли инвесторы со взятыми на себя 20-25-летними обязательствами в условиях нестабильности экономки и бизнеса в Украине?

Украина – не самый стабильный в экономическом плане регион, и редкий бизнес способен продержаться на плаву столь длительный период. Что будет, если компания, обслуживающая дорогу, исчезнет или разорится? Вероятно, будут искать новых подрядчиков или опять вернутся к государственному обслуживанию.

Кто будет следить за содержанием дорог в соответствующих эксплуатационных условиях?

Сообщается, что стандарты качества восстановления дорог и их дальнейшего содержания будут зафиксированы в тендерной документации и будут одинаковыми для всех участников, однако кто будет регулярно следить в течение 25 лет за их соблюдением, пока не ясно.