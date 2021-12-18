Платная вакцинация в Украине

Естественно, что заявление тут же вызвало критику у оппозиционных сил. Депутат от фракции голос Ярослав Железняк заметил: “Что касается «Вовиной тысячи», если мы говорим о самой идее, я пока что не до конца понимаю ее воплощение. Наверное, любой стимул вакцинации - это неплохо. Что касается расчетов, если мы смотрим на количество вакцинированных сейчас и количество людей, которые будут вакцинированы, то мы говорим минимум о 15 млн населения. 15 млн умножить на тысячу — будет 15 млрд грн. Я внимательно слушал обращение президента и услышал, что он планирует выделить в этом году 3 млрд грн и в следующем году 3 млрд грн. Таким образом, у нас есть недостача минимум 9 млрд”.

Замечание достаточно веское. Притом, что бюджет на будущий год уже утвержден и лишних денег нет. Однако следует заметить, что согласно словам президента, деньги можно будет потратить в сферах, которые пострадали от карантинных ограничений, особенно в прошлом году. Речь идет о кинотеатрах, театрах, музеях. Также, возможно будет приобрести путешествие в пределах страны. Стоит также отметить, что 1000 грн не будет выдаваться лично на руки украинцу. Речь скорее идет о сертификатах, подобных ковидным.

В таком случае, проблема озвученная Железняком решаема. Ведь если украинец решит воспользоваться денежным сертификатом, полученным за вакцинацию, ему не придется ждать своей очереди. Однако очередь на получение уже реальных денег может возникнуть у тех самых сфер, которые будут их обналичивать у государства. Либо возможен вариант, что при помощи этих сертификатов можно будет оплатить налоги. Вариантов, на самом деле масса, если речь идет именно о бумажках эквивалентных 1000 грн, а не о самих физических купюрах.

Это еще одно не плохое решение для привлечения не определившихся граждан к вакцинации, которое при этом затрагивает и стимулирует экономику Украины, ведь кроме как в родной стране деньги потратить больше нигде не получится и они будут направлены в нужное государству русло. Осталось только довести все до ума, чтобы ковидные выплаты не превратились в типичную коррупционную схему по обналичиванию “грязных” активов.