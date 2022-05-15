План "С" или третья фаза войны

В МВД заявили о переходе рф к новой фазе войны в Украине: что это значит.

рф начинается готовиться к обороне рубежей, на которых остановились

Россия начала третью фазу войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, первой фазой была задача захватить Украину за 3-4 дня, второй – окружить наших военных на востоке страны.

"Они планировали одно очень большое окружение – хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение надеялись провести так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут", – рассказал он.

По его словам, сейчас наступила третья фаза войны, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

"Сейчас наступила третья фаза - когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую... Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", — сказал он.

Дальнейшие прогнозы

Американский аналитический центр ISW считает, что путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия распространяется на эти территории.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны он отметил, что к сожалению это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявлял, что в кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент ряф владимир путин не остановится после захвата Донбасса.

В российско-украинской войне приближается переломный момент, – британский эксперт Майк Мартин.

ВСУ оттеснили армию рф к границе в Харьковской области, тем самым перерезав одну из основных линий снабжения орков в Изюме.

По словам эксперта, в течение последней недели на фронте началась кульминация: российские силы перешли от наступления к обороне, и наоборот, – ВСУ перешли от обороны к наступлению.

По мнению советника главы МВД, российская элита сейчас начнет раскалываться в борьбе за передел власти. В россии возникает серьёзный кризисный момент. Этому способствует ряд факторов, в том числе: российская сторона в переговорах об обмене пленных начала упоминать и тела мертвых – раньше этого не было. Такое изменение риторики может свидетельствовать о том, что масштабы потерь личного состава настолько велики, что руководство уже не в состоянии их скрывать от населения. В первую очередь родственников захватчиков. Но соцопрос показывает, что абсолютное большинство россиян (95%) отказываются отвечать на прямые вопросы о том, что происходит: они понимают, но боятся говорить.

Но история в этом вопросе однозначна – терпение в какой-то момент «врывается» и происходит то-ли революция, то-ли военный переворот, массовый не контролированный психоз...

Подобное сейчас происходит в россии. кремль неспособен руководить государством, народ запуган, одурманен идеологией но уже хочет изменить свою жизнь к лучшему...

Так, что план «С» ждет очередной провал.