Пираты нашего века. Придурковатые ... пустоголовый ... прирусский

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в воскресенье, 23 мая, в ходе спецоперации. Таких спецопераций ранее белорусские спецслужбы не проводили. Самолет рейса ATH-VNO Ryanair, на котором он летел из Греции в Литву, был вынужден к посадке на территории Белоруссии истребителем РБ.
Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент по принуждению к посадке самолета и задержания экс-редактора NEXTA Романа Протасевича «государственным пиратством».
«По сути, это похищение человека режимом, управляемым диктатором», - заявил О'Лири и отметил, что в истории европейской авиации еще не было такого случая, как этот. Он также сообщил, что в Минске самолет покинули «пять или шесть человек», предположив, что они были агентами белорусских спецслужб.
Чтобы было окончательно ясно - пилоты вынужденного до посадки в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули в Вильнюс. Им пришлось повернуть назад под угрозой истребителя, когда в Вильнюсский аэропорт оставалось всего 10 минут лету (73 км), а к литовской границы всего 30 км.
По данным FlightRadar в предыдущих аналогичных рейсах пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров в Вильнюс, но в этот раз пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, то есть фактически избегали преследования истребителем, и вернули обратно всего за две минуты до пересечения литовской границы.
Похоже, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя сообщение, что в случае неповиновения тот откроет огонь к выходу пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.
Очевидцы, которые сняли возвращения на аэродром в Барановичах истребителя МиГ-29, который был послан Лукашенко для перехвата самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту заметили на истребителе ракеты класса «воздух - воздух» 4 Р-73Л и 2 Р-27Р.
Как сообщили белорусские СМИ, Лукашенко лично отдал приказ о проведении этой операции ...
Появилась информация, что за 2:00 до инцидента российским СМИ приказали «подготовиться для публикации важного сообщения». Этот факт напрямую указывает на то, что операция курировалась из Кремля.
Когда самолет после задержки таки выпустили в Вильнюс, в Минске осталось шесть пассажиров. Это Роман Протасевич и его девушка, их задержали. И еще четверо неизвестных, трое из них - граждане России. Вероятно, это сотрудники спецслужб, которые осуществляли спецоперацию «изнутри». То есть настоящие «воздушные пираты».
Несомненно, это акт настоящего государственного терроризма со стороны Беларуси. С большой долей вероятности он не только планировался, но и осуществлялся совместно с Россией.
Роман Протасевич - личный враг Лукашенко. Он не простой оппозиционер и даже не координатор оппозиционной группы. Таких спецслужбы всеми правдами и неправдами «выдавливают» из Белоруссии. Протасевич сыграл очень важную роль в дискредитации «последнего диктатора Европы», его ближайшего окружения и даже мелких провинциальных чиновников. Созданные командой Протасевича ресурсы показали истинное лицо нынешней белорусской системы госуправления - сверху донизу, в мельчайших и самых интимных подробностях, с публикацией документов и свидетельствами очевидцев.
Nexta оказался настолько эффективным проектом, Лукашенко был вынужден буквально летать на вертолете, потому что расстреливать мирные манифестации в 100-200 тысяч человек, которые перекрывали ему путь, он так и не решился. Пугал, недвусмысленно намекал, но не решился. И за это огромное унижение кто-то должен был ответить.
Из всего следует, что международный террорист Лукашенко захватил иностранный самолет со своим личным врагом, подвергнув тем самым опасности граждан других стран. Теперь стало понятно, что людям смертельно опасно не только жить в Беларуси, но и летать над ней.
Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент по принуждению к посадке самолета и задержания экс-редактора NEXTA Романа Протасевича «государственным пиратством».
«По сути, это похищение человека режимом, управляемым диктатором», - заявил О'Лири и отметил, что в истории европейской авиации еще не было такого случая, как этот. Он также сообщил, что в Минске самолет покинули «пять или шесть человек», предположив, что они были агентами белорусских спецслужб.
Чтобы было окончательно ясно - пилоты вынужденного до посадки в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули в Вильнюс. Им пришлось повернуть назад под угрозой истребителя, когда в Вильнюсский аэропорт оставалось всего 10 минут лету (73 км), а к литовской границы всего 30 км.
По данным FlightRadar в предыдущих аналогичных рейсах пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров в Вильнюс, но в этот раз пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, то есть фактически избегали преследования истребителем, и вернули обратно всего за две минуты до пересечения литовской границы.
Похоже, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя сообщение, что в случае неповиновения тот откроет огонь к выходу пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.
Очевидцы, которые сняли возвращения на аэродром в Барановичах истребителя МиГ-29, который был послан Лукашенко для перехвата самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту заметили на истребителе ракеты класса «воздух - воздух» 4 Р-73Л и 2 Р-27Р.
Как сообщили белорусские СМИ, Лукашенко лично отдал приказ о проведении этой операции ...
Появилась информация, что за 2:00 до инцидента российским СМИ приказали «подготовиться для публикации важного сообщения». Этот факт напрямую указывает на то, что операция курировалась из Кремля.
Когда самолет после задержки таки выпустили в Вильнюс, в Минске осталось шесть пассажиров. Это Роман Протасевич и его девушка, их задержали. И еще четверо неизвестных, трое из них - граждане России. Вероятно, это сотрудники спецслужб, которые осуществляли спецоперацию «изнутри». То есть настоящие «воздушные пираты».
Несомненно, это акт настоящего государственного терроризма со стороны Беларуси. С большой долей вероятности он не только планировался, но и осуществлялся совместно с Россией.
Роман Протасевич - личный враг Лукашенко. Он не простой оппозиционер и даже не координатор оппозиционной группы. Таких спецслужбы всеми правдами и неправдами «выдавливают» из Белоруссии. Протасевич сыграл очень важную роль в дискредитации «последнего диктатора Европы», его ближайшего окружения и даже мелких провинциальных чиновников. Созданные командой Протасевича ресурсы показали истинное лицо нынешней белорусской системы госуправления - сверху донизу, в мельчайших и самых интимных подробностях, с публикацией документов и свидетельствами очевидцев.
Nexta оказался настолько эффективным проектом, Лукашенко был вынужден буквально летать на вертолете, потому что расстреливать мирные манифестации в 100-200 тысяч человек, которые перекрывали ему путь, он так и не решился. Пугал, недвусмысленно намекал, но не решился. И за это огромное унижение кто-то должен был ответить.
Из всего следует, что международный террорист Лукашенко захватил иностранный самолет со своим личным врагом, подвергнув тем самым опасности граждан других стран. Теперь стало понятно, что людям смертельно опасно не только жить в Беларуси, но и летать над ней.
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