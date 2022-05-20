Первый суд над российским оккупантом

Российский военнослужащий Кантемировской танковой дивизии Вадим Шишимарин грустно смотрит через стекло своей клетки для обвиняемых. Ему 21 год, но выглядит он гораздо моложе. Сержанта вооруженных сил рф пленили еще два месяца назад в Сумской области. Шишимарин в танковой колонне ворвался 24 февраля в Украину, несколько раз попал под обстрел, потерялся и в конце концов сдался в плен. Но перед этим он успел убить выстрелом в голову 62-летнего украинца Александра Шелипова в селе Чупаховка Сумской области.

Именно за это преступление его судят в заполненном журналистами зале суда в Киеве.

"Была стрессовая ситуация"

Шишимарин находится под стражей. Первое заседание по его делу Соломенский районный суд Киева провел только 13 мая, а уже 19-го – закончил процесс. Выступление защиты в дебатах и последнее слово обвиняемого запланировано на сегодня, 20 мая. Теоретически, в этот же день может быть вынесен приговор по делу. Вадим Шишимарин признает свою вину. В суде говорит тихо и спокойно, отвечает на все вопросы судей, прокуроров и потерпевшей. В рассказе подсудимого события выглядели так: с утра 24 февраля они получили приказ следовать за своей колонной и заехали в Украину. Через пару дней, 28 февраля, колонну разбили в Сумской области, и военные начали отдельными подразделениями пытаться выходить в пункт постоянной дислокации.

Конвой выводит русского военного из суда.

Шишимарин и еще четверо военных забрали автомобиль у гражданского и попытались уехать в сторону границы. Житель села Чупаховка Александр Шелипов выехал на велосипеде на окраину населенного пункта, чтобы посмотреть на воронку от взрыва бомбы. Впоследствии его жена в суде скажет, что пыталась отговорить мужа от этой затеи. Когда мужчина с велосипедом проходил мимо машины с российскими военными, ему позвонил друг. Как вспоминает Шишимарин, неизвестный военнослужащий не из его подразделения, находившийся с ним в автомобиле, дал приказ расстрелять гражданского с телефоном, потому что он якобы передает их координаты украинским вооруженным силам. "Неизвестный начал кричать, чтобы я стрелял, потому что я подвергаю их опасности", - сказал подсудимый.

21-летний Вадим Шишимарин в суде. Он признал свою вину

Сержант выполнил приказ неизвестного и выпустил очередь из автомата в голову Шелипова. Как звали этого "неизвестного", каково его звание и подразделение, Шишимарин не знает (прокуратура говорит, что фамилия этого россиянина Куфаков). "Была стрессовая ситуация", - объясняет он и добавляет, что этот отдавший приказ офицер впоследствии погиб. После убийства гражданского россияне медленно поехали дальше, но попали в засаду. Их машину расстреляли из ружей местные терробороновцы. Шишимарин с другими российскими военными скрылись на ферме и на следующее утро сдались украинцам.

"Я знаю, что вы меня не простите"

Шишимарин говорит, что искренне раскаивается в совершенном убийстве. Но почему исполнил преступный приказ, полученный от неизвестного ему лица, объяснить не может. Он уверяет, что не хотел воевать. "Я счел нужным сдаться и остаться живым", - объясняет.

Россиянин Шишимарин просит прощения у жены убитого им украинца

В суде состоялся диалог между обвиняемым и потерпевшей Екатериной Шелиповой – вдовой погибшего. Перед этим она со слезами на глазах рассказала собравшимся, как любила своего мужа и каким он был человеком. "Потеря моего мужа – это для меня все. Он для меня был все, он был мой защитник, я за ним прожила как за каменной стеной", – плача сказала женщина. Она спросила Шишимарина, что он чувствовал, когда он убил ее мужа. "Страх", – ответил россиянин. "Я знаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу у вас прощения", - заявил он.

Возможен ли обмен?

Екатерина Шелипова в ходе процесса неожиданно высказала свои соображения по поводу дальнейшей судьбы российского военного.

Екатерина Шелипова не против обмена убийцы ее мужа

Она заявила, что хочет для него пожизненного заключения, но и не против его обмена. Следует отметить, что вопрос обмена никто из присутствующих не поднимал – ни сторона обвинения, ни сторона защиты. "Если его сменят на наших мариупольских защитников из "Азовстали", я не буду против. Я буду только за", - подчеркнула Екатерина Шелипова. В настоящее время на подконтрольной россиянам территории находится около 1700 украинских военных, державших оборону на заводе "Азовсталь" в окруженном Мариуполе. Сам Шишимарин ничего не сказал о своем отношении к возможному обмену. Он только отметил, что до войны не очень интересовался Украиной, но когда со своим подразделением въехал на территорию Сумщины, понял, что они вторглись в другую страну.

Прокурор Андрей Синюк в суде. На заднем плане в стеклянной клетке Вадим Шишимарин.

Государственное обвинение огласило для Шишимарина высшую меру наказания – пожизненное заключение. Ему предъявлена ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса – "нарушение законов и обычаев войны"." Насколько искренне раскаивается Шишимарин — на рассмотрение суда. Его вина доказана и без его раскаяния", - подчеркнул прокурор Андрей Синюк.