Первые мобилизованные уже в Украине

Сведенья о первых мобилизованных россиянах на фронте появились спустя неделю, после официального объявления Путина. При этом в Кремле обещали проводить довоенную подготовку, которая должна была длиться, минимум, один месяц. В итоге - несколько десятком убитых и попавших в плен россиян спустя неделю после получения повестки.

Для человека, прибывающего вне информационного поля России, трудно понять, как люди вообще могут слушать то, что доносится до них с федеральных телеканалов. Однако среднестатистический россиянин свято верит словам Соловьева, Симоньян, Коношенкова и других одиозных деятелей обслуживающего аппарата информационного фронта РФ. Да и самого Путина, который не раз нарушал свое слово, также продолжают поддерживать и верить в то, что говорит дед.

В тоже время, если раньше это касалось лишь увеличения среднего ценника жизни, то теперь, такая вера равносильна смерти. Все идет “по плану”, но вот только не по кремлевскому. Как и предполагалось, первые партии мобилизованных из первой волны, кинули на фронт без подготовки, как мешки с песком, чтобы заткнуть дыры, образовавшиеся в результате полного или частичного уничтожения регулярной армии РФ на отдельных участках фронта. Как ни странно, но именно это пушечное мясо получило “наилучшее снаряжение” из того, что осталось в запасах агрессора. Последующие партии мобилизованных окажутся в худшем положении и вряд ли смогут рассчитывать, хотя бы на теплую одежду и значительную поддержку в бронетехнике.

Мобилизация – отчаянный шаг Путина, чтобы выиграть время и продержаться в своем кресле еще не много. А люди для деда – расходный материал, дрова, которые поддерживают огонь в камине около кресла.