Перспективы принятия законопроекта о «зеленой энергии»

20:33 09 Июль Киев, Украина

На внеочередном заседании Верховной Рады, 14 июля, может быть рассмотрен законопроект о "зеленой энергии". Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква оценил перспективы его принятия.



Учитывая, что на очередных заседаниях нардепы рассматривают исключительно поправки к закону об игорном бизнесе (их подано более 3,5 тыс.), собираются подписи за внеочередное заседание. Оно запланировано на следующий вторник. Среди прочих вопросов на рассмотрение хотят вынести законопроект №3658 о совершенствование условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Суть в том, чтобы снизить стоимость "зеленой" электроэнергии на 6,4 млрд грн ежегодно. Противниками законопроекта выступают некоторые производители, не согласные со снижением "зеленого"



Вот, что думает по этому поводу эксперт Dragon Capital Денис Саква:



Учитывая, что на очередных заседаниях нардепы рассматривают исключительно поправки к закону об игорном бизнесе (их подано более 3,5 тыс.), собираются подписи за внеочередное заседание. Оно запланировано на следующий вторник. Среди прочих вопросов на рассмотрение хотят вынести законопроект №3658 о совершенствование условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Суть в том, чтобы снизить стоимость "зеленой" электроэнергии на 6,4 млрд грн ежегодно. Противниками законопроекта выступают некоторые производители, не согласные со снижением "зеленого" тарифа Вот, что думает по этому поводу эксперт Dragon Capital Денис Саква: "Этот законопроект отражает договоренности между государством и производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Переговоры с производителями о снижении финансовой нагрузки на энергосистему начались еще в осенью 2019 года – и закончились подписанием меморандума в июне 2020 года. Но не все участники рынка подписали меморандум. К примеру, это не сделали собственники крупных солнечных электростанций. "Этот законопроект отражает договоренности между государством и производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Переговоры с производителями о снижении финансовой нагрузки на энергосистему начались еще в осенью 2019 года – и закончились подписанием меморандума в июне 2020 года. Но не все участники рынка подписали меморандум. К примеру, это не сделали собственники крупных солнечных электростанций.



Учитывая то, насколько затянулся кризис в отрасли и насколько он негативно влияет на инвестиционный имидж страны – этот законопроект, скорее всего, будет подписан до ухода Рады на каникулы".



Ранее Кабмин подписал меморандум с "зелеными" энергетиками, которым предусматривается снижение тарифа на солнечные электростанции (СЭС) на 15%, на ветряные электростанции (ВЭС) - на 7,5%. Также планируется, что с 1 август цена солнечной энергетики будет определяться на аукционе, а не по фиксированному тарифу.



