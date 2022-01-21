Перспективы осеннего турсезона и итоги лета

21:16 08 Сентябрь Киев, Украина

Глава Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха оценил итоги корона-кризисного летнего туристического сезона, а также перспективы осенних путешествий



"Хорошо, что есть такие страны как Египет и Турция, которые делали и делают всё, чтобы туда поездили туристы – несмотря на угрозы коронавируса. Если говорить о выездном туризме, то Болгария, Черногория, Хорватия, несмотря на определенные ограничения (те же тесты, необходимые для въезда), сделали Украину более открытой для путешествий.



Основная тенденция была понятна – многие останутся отдыхать в Украине. Так и случилось. Это помогло отдельным регионам компенсировать потери, понесенные во время карантина. Но некоторые гостиницы так и не открылись – экономические потрясения из-за карантина больно ударили по туристической отрасли и инфраструктуре.



Если говорить о перспективах, то на сегодняшний день с Европой нет никакого понимания, ясности. Закрыт и популярный у украинцев Тайланд.



Существуют различные требования, которые меняются достаточно часто. И все же, есть определенная надежда, что будет возможность ехать отдыхать за границу, в том числе в осенне-зимний период. Но тут многое будет зависеть от внутренней ситуации в Украине, о того, не будет ли у нас роста заболеваемости. Если такие резкие всплески, какие происходят в последнее время, продолжаться, наша страна будет и далее в туристическом смысле закрываться и для приезда сюда – и для выезда отсюда".