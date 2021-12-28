Перспективы - есть! ... сказал Шарик

Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. Согласно статистике, с 1990 года, когда РФ занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 000, то есть на 65%. В прошлом году страну покинули 70 000 специалистов.

В 2018-м аналитики Boston Consulting Group провели опрос среди 24000 россиян. Исследование показало, что половина российских ученых (50%) хотят работать за границей. Среди руководителей компаний желающих покинуть страну оказалось 52%, а среди IT-специалистов - 54%. К ним готовы были присоединиться 49% инженеров и 46% врачей.

Три года назад власти России начала национальный проект «Наука», согласно целям которого, число ученых в России за три года должно было увеличиться на 35 тыс. Человек. Но вышло совсем наоборот.

Престиж науки в России стремительно падает. В аспирантуру никто не хочет, а те молодые ученые, защитившие диссертацию пытаются как можно скорее уехать из России.Сказываются общие проблемы с уровнем обучения, никак не может преодолеть Минобразования. Но даже если каким-то чудом ученики после ЕГЭ хранят в памяти какие-то знания, смысла идти в науку все равно не видят. Что не удивительно нынешним уровнем зарплат.В феврале этого года Путин попросил разобраться с зарплатами ученых в регионах. Одна из них ученых из Новосибирска, Анастасия Проскурина, пожаловалась главе государства, ее зарплата составляет 25 тыс. Руб., И вместе с надбавками она получает всего 32 тыс. Руб. Президент потребовал от министра финансов и главы Министерства образования и науки проверить выполнение его указа о «доведение зарплат ученых до 200% от средних по региону». В итоге к Проскуриной нагрянули силовики, которых интересовало, "кто подучил" ее выступить с незапланированным заявлением о проблемах в науке. Этакая «поддержка ученых» ...О том, что российская фундаментальная наука находится в катастрофическом состоянии, ученые предупреждали руководство страны еще 12 лет назад, когда социально-экономическая и политическая ситуация выглядела более благополучной. "Регресс продолжается, масштабы и острота опасности этого процесса недооцениваются. Уровень финансирования российской науки резко контрастирует с соответствующими показателями развитых стран. Огромной проблемой для России был и остается массовый отток ученых за границу", - говорилось в открытом письме, адресованном тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву . Но, как говорится, «воз и поныне там».Материальная база, научные коллективы, уровень конкуренции в которой и рождаются новые открытия, не говоря уже об индексе цитируемости статей в российских журналах - все это, очевидно, не в пользу России. Так себе условия для роста научного потенциала России и рост самой науки, для развития которой важное требование - это открытый обмен информацией.И здесь возникает еще одна причина, по которой наука в России переживает далеко не лучшие времена. За последнее время в России произошел настоящий всплеск шпионских дел. В первую очередь в зоне риска те, кто оперирует информацией и контактирует с зарубежными коллегами или организациями. Сегодня вообще любая интеллектуальная деятельность завязана на международных контактах, без этого не может существовать наука, культурная сфера, журналистика, социальные проекты. И бизнес. Под особым вниманием спецслужб оказались очевидны потенциальные «предатели»: ученые, историки и журналисты. Поэтому «служение науке» в путинской России превратилось в очень опасное дело. Мало у кого возникает желание вместо международного признания научного сообщества и государственных преференций получить вызов на Лубянку или «путешествие» в колонию строгого режима.Вся наука - это перспектива. Ну а все перспективное обязательно засекретит «товарищ майор», а сам ученый будет, как и его бабушки с дедушками, невыездным. Такая перспектива.Заявление Президента РФ Путина на заседании Попечительского Совета МГУ о том, что 2021 объявлен Годом науки и технологий выглядит довольно сомнительно. Наука России не может развиваться в современных условие. Даже тот факт, что в своем ежегодном послании Путин потребовал выделить на развитие науки более триллиона рублей не спасет ситуацию. Тем более, что эта сумма «по дороге» к ученым, как обычно осядет в карманах чинуш от власти.Поэтому «перспективы» развития науки современной путинской России практически равны «перспективам собачки Шарика» из известного анекдота ...