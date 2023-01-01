Переприватизация Кремля

20:13 01 января Киев, Украина

Получив контроль над большим бизнесом, братки из 90-х вошли в политику и стали олигархами. Чтобы сохранить награбленное, они стали сотрудничать с Кремлем, подчинились Путину, начали выполнять его приказы. В течение нескольких лет, государство стало владеть всем тем бизнесом, который был приватизирован в 90-х. То есть, фактически, те люди, что захватили бизнес в период после распада СССР, стали представителями государства.

В тоже время, в России возникали компании и предприятия так или иначе независимые от Кремля и преступных структур. Одной из таких компаний стал «Яндекс». Долгое время, никто не обращал внимание на, пожалуй, одного из главных конкурентов «Microsoft». Однако когда стало понятно, что интернет стал вытеснять телевиденье, за него взялись силовики Кремля.

После начала полномасштабного вторжения в Украину, российский «Яндекс» полностью перешел под контроль государства. Человек, по словам которого, компания стала проектом всей его жизни – основатель Аркадий Волож – заявил, что покидает «Яндекс». Он подчеркнул, что уже несколько лет не является руководителем собственной компании. В начале декабря бывший председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин принял “предложение” «Яндекса» занять должность советника по корпоративному развитию. То есть, член правительства теперь будет указывать направление деятельности компании, и делать акцент на поддержке Кремля.

В России не существует независимых средних и малых бизнесов. Все, что имеет ценность в этой стране, должно, по логике Кремля, принадлежать государству. Это еще хуже, чем запрет на предпринимательство в СССР, так как, на первый взгляд, Россия заинтересована в новых рабочих местах и развитии экономики, а с другой, после того, как человек уделяет титанические усилия, чтобы чего-то достичь в тоталитарном государстве, государство все его дело забирает себе.