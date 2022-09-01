Перемога манкурта!

17:28 21 августа Киев, Украина

Він також побачив в "глазах", що противник йде до перемоги! "Пацан к успєху шьол". Але він зібрався "опєрєділ" по очкам цього пацана. "Україна теж переможе", - сказав він на пресконференції.

Його не можливо назвати боягузом, бо тоді розсиплеться його внутрішня основа, й цілком було зрозуміло і після 24 лютого, що Крим - це..., а путін - це....

Важко вимовити у своїх промовах таку явну правду, а можливо і не важко. Перед усім, цей боксер на якого дехто каже, що то український боксер, поклоняється фсбшній церкві. По друге, його ідеологія не має нічого спільного з усім Українським. По третє, після повномасштабного нападу він так і зміг розділити Українське від руського. Нехай це скаже в очі метерям та жінкам, які втратили безглуздо своїх дітей та чоловіків. Нехай подивиться зґвалтованій дитині в очі й скаже, що він не розділяє "наші народи".

Так він розумний, сильний і можливо трішки кмітливий, але йому не збагнути реальність сьогодення.

Єдине що він зробив з 24 лютого, так це змінив стрижку іванушкі-дурачка на козацького оселедця. Це все на що здатен манкурт. Перевзувся у стрибку тільки зовні.

Гасло "Слава Україні!" - пусті слова для нього, навіть якщо ці два слова вистраждані у боротьбі за вільну Україну. Що ти зробив для України питає він волонтерів, військових та простих громадян? Тим самим піднімаючи свою перемогу у боксерському бою до невиданих висот.

Боєць він хороший, навіть чудовий, першокласний! Але не українець він. З Українського був тільки Прапор. Сумно.......

Краще почитайте про смиренного (з тлумачення українського словника - Який усвідомлює свою мізерність, нікчемність; позбавлений гордовитості.) у романі Чингіза Айтматова.

Далі буде.

P. S. Для русскоязычных - В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека "потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве".