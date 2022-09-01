Переломный момент в войне настал

По словам главы ГУР (Главное управление разведки) Кирилла Буданова, россияне начинают понимать, что их армия не такая сильная, как им рассказывают по телевизору. Не в состоянии больше продолжать наступление, они также не в силах держать оборону. На данный момент, это продемонстрировано работой их ПВО, которая не справляется против украинских атак по важным объектам военной инфраструктуры агрессора на временно оккупированных территориях.

Также, немаловажным являются регулярные атаки на территории России. Взрывы складов, диверсии на железнодорожных путях, поджоги военкоматов, недавний взрыв автомобиля пропагандиста Дугина, усиливающиеся антивоенные настроения. Рядовые граждане РФ начали сталкиваться с эхом войны в реальной жизни и оно усиливается. В крупных городах начинают раздавать повестки, а рассказы знакомых об ужасах на передовой усиливают чувство тревоги и страха.

Можно ли это назвать переломным моментом, как выразился Буданов? Скорее это один из факторов. К сожалению, война идет не так быстро, как всем бы хотелось. И переломный момент происходит не сразу, а постепенно, в течение нескольких месяцев. Так, в начале июня российская армия потеряла возможность наступать. Постепенно, россияне начали осознавать, что их обманывают. Западное оружие также медленно, хоть и уверенно, поступает в Украину. И так далее. Целый ряд факторов имеет значение для переломного момента. Но нет сомнений в том, что Украина победит – вопрос времени.