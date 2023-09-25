18:10 21 сентября Киев, Украина



Многие эксперты в сфере энергетики считают, что перевод РАЭС на новое топливо в сложившейся ситуации является несвоевременным решением, а подход нашей власти к этому вопросу не учитывает интересы украинцев. До сих пор станция кое-как справлялась со своими задачами. И это при том, что почти половина персонала АЭС была мобилизована на все заверения о том, что сотрудники критической инфраструктуры подлежат бронированию. Принимайте как есть: энергетика потеряла значительную часть кадров из-за мобилизации. И мы еще не говорим о том, сколько первоклассных специалистов переманили и вывезли к себе в первые месяцы войны наши американские партнеры, которые теперь продают нам свое топливо. Вот уже почти две недели все наши СМИ с гордостью сообщают о том, что первая партия топлива Westinghouse была загружена в реактор Ровенской АЭС. Вроде бы Украина успешно приближается к ядерной независимости от России и надо это всем наглядно продемонстрировать. Но на самом деле все не так просто и легко, как это кажется, и переход на новое ядерное топливо – это длительный, сложный и трудоемкий процесс, связанный с определенными рисками. И ввязываться в это сейчас – все равно, что совать самим себе палки в колеса.Многие эксперты в сфере энергетики считают, что перевод РАЭС на новое топливо в сложившейся ситуации является несвоевременным решением, а подход нашей власти к этому вопросу не учитывает интересы украинцев. До сих пор станция кое-как справлялась со своими задачами. И это при том, что почти половина персонала АЭС была мобилизована на все заверения о том, что сотрудники критической инфраструктуры подлежат бронированию. Принимайте как есть: энергетика потеряла значительную часть кадров из-за мобилизации. И мы еще не говорим о том, сколько первоклассных специалистов переманили и вывезли к себе в первые месяцы войны наши американские партнеры, которые теперь продают нам свое топливо.

Станцию в настоящее время фактически обслуживает критический минимум сотрудников, который необходим для стабильной и безопасной работы. И нет никаких гарантий, что из-за мобилизации их численность не будет продолжать сокращаться и дальше. Любая внештатная ситуация сейчас – огромный риск. А процесс перехода на новое топливо - это колоссальная дополнительная нагрузка, которую просто преступно сваливать на оставшийся персонал станции.. И мы не учитываем сейчас совсем уж апокалиптические сценарии. Впереди зима, скоро начнутся первые серьезные холода. От стабильной работы станции зависит и благополучие мирных жителей, и во многом боеспособность наших войск.. А наши власти начали победный переход на новое ядерное топливо, которое невозможно реализовать нормально с теми кадровыми ресурсами, которые у нас есть. В сложившейся ситуации постоянные перебои энергоснабжения и нарушения в работе станции просто неизбежны. А я напоминаю, что речь идет о благополучии и жизни людей.

Конечно, когда пишут о том, что Зеленские и киевские власти приказали ускорить переход станции на американское топливо, все понимают, что на украинских политиков также давят и подгоняют американские партнеры.. Но нельзя же быть такими халдеями и соплежуями! Руководство страны должно в первую очередь отстаивать интересы своих граждан, и только потом беспокоиться о прихотях иностранных партнеров.