Переговоры Остина и шойгу могут свидетельствовать о расколе в кремле

17:39 25 октября Киев, Украина

Безусловно, на данный момент, Шойгу находится в “одной лодке” с Путиным. В тоже время, неудачи террористов на полях сражения в Украине привели к надлому в российских элитах. В сдаче оккупированных территорий, россияне начали винить Шойгу. Волну обвинения поддержали противники главы Минобороны РФ – Кадыров, Пригожин, а также ряд, так называемых, военкоров. Шойгу прекрасно понимает свое положение. При малейшей возможности, его могут сместить с поста и, в самом лучшем случае, отправить пасти оленей в Тыву.

Не исключено, что начало возобновления коммуникаций Пентагона с Шойгу, могут свидетельствовать о желании главы Минобороны РФ сохранить свое положение, а, возможно и жизнь. В тоже время, разговор не носил конфиденциальный характер, а значит каких либо открытых предложений об, условной, ликвидации Путина не может быть и речи. Тем не менее, определенные намеки все же могли прозвучать.

Известно, что сразу после разговора с Шойгу, Остин созвонился со своим коллегой из Украины, министром обороны Алексеем Резниковым. Без сомнений, глава Пентагона передал суть диалога с Шойгу. А это, в свою очередь, может говорить о том, что Остин, в разговоре с российским министром провел разведывательную работу и поделился своими выводами с Резниковым.

Так или иначе, коммуникация с противником при посредничестве украинских партнеров не стоит воспринимать как предательство. Заявления Запада в отношении России не являются обманом. Единственным логичным завершением войны в Украине является ее победа на поле боя. Окончательной точкой в противостоянии станет смена российского руководства. Телефонные разговоры Ллойда с Шойгу необходимо воспринимать, как один из методов достижения этой цели.